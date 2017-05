El Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre reparte en San Sebastián 17 millones de euros

Etiquetas

Un vecino de Donostia-San Sebastián ha ganado los 17 millones de euros del Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre, celebrado este domingo, según ha informado la ONCE mediante un comunicado. El número premiado ha sido el 77920.

Tamara Matesanz ha sido la vendedora de la ONCE que ha vendido el cupón premiado con los 17 millones de euros, y tiene su punto de venta en el barrio de Intxaurrondo. Según la ONCE, Tamara se ha mostrado muy nerviosa y encantada de dar este gran premio, con gran emoción porque lo ha vendido entre sus clientes habituales. Se da la circunstancia que dentro de 15 días cumplirá dos años como vendedora de la ONCE.

El Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día de la Madre ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros; mientras que a los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número, tenían un premio de 40.000 euros. Además, premios de 1.500, 100, 10 ó 5 euros para aquellos cupones cuyas cuatro, tres, dos o última cifras

coincidan con las del número extraído.