El sorteo del 'Super Once' del lunes reparte un premio de 50.000 euros en Zumarraga (Gipuzkoa)

El sorteo del 'Super Once' del pasado lunes ha repartido un premio de 50.000 euros en Zumárraga (Gipuzkoa), donde una vendedora de la Once ha entregado este premio a una de sus clientas habituales quien, nada más conocerlo, se ha comprometido a jugar a la misma combinación de números "todos los días de su vida".

Según ha detallado la Once en un comunicado, Ana Rosa Martín es la vendedora que reparte suerte, desde hace cuatro años, en su quiosco ubicado en la calle Kalebarren de la localidad guipuzcoana. "Ha sido ponerme aquí y llevo ya muchos premios en poco tiempo: un Cuponazo, varios Rascas y hasta algún Triplex en las últimas semanas, y estoy muy contenta porque tengo revolucionado el barrio", ha bromeado.

El 'Super Once' se lo vendió a una clienta habitual que, hasta la fecha, hacía una inversión de dos euros semanales, y que ahora elevará. "Cuando le dije el premio y lo comprobé con el TPV (Terminal Punto de Venta) no se lo creía. Se lo dijo a su marido corriendo y tampoco se lo creía, hasta que volvieron a comprobarlo", ha relatado Martín.

"Estoy muy contenta, es una satisfacción muy grande seguir dando premios e ilusión. En Navidades hasta agoté dos veces el cupón de Navidad de la Once, incluso me hice una camiseta que me iba a poner si llego a dar el premio mayor", ha concluido la vendedora.