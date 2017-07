LA TERMINACIÓN '13' EN EL CUPÓN VUELVE A DEJAR PREMIO EN 17 LOCALIDADES DE TODA ESPAÑA

Etiquetas

La terminación en '13' del número premiado en el sorteo diario del Cupón de la ONCE celebrado anoche ha generado una lluvia de premios en 17 localidades de España donde los clientes han pedido a sus vendedores, directamente, esa terminación.En el sorteo de anoche se han repartido 1.225.000 euros en 35 cupones premiados con 35.000 euros cada uno y repartidos en diferentes puntos de Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Murcia, Cádiz, Salamanca, Vigo, Elche, Alzira (Valencia), Antequera (Málaga), Badalona, Getafe (Madrid), La Línea de la Concepcion (Cádiz), Lliria (Valencia), Marbella, Santiago de Compostela, Madrid capital y Vélez-Málaga. El cupón estaba dedicado al apellido ‘Rodríguez’, el tercero más habitual de España durante el año 2016, con 1.815.648 personas que lo tienen. Junto a él, la ONCE también ha dedicado cupones a los García (10 de julio), González (11 de julio) y Fernández (13 de julio).Los más afortunados de quienes confían en el ‘13’ han obtenido premio en diferentes sorteos del último mes y medio. En concreto esta terminación repartió 1.225.000 euros en 20 localidades españolas en el sorteo del 31 de mayo. Y en el sorteo del 19 de junio, el ‘13’ volvió a dejar 1.295.000 euros en otras 19 poblaciones. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), los clientes pueden solicitar números a la carta y pedir sus terminaciones favoritas entre las que el número '13' es precisamente uno de los más solicitados, a pesar de ser considerado por algunos un número de mala suerte. El Cupón Diario de la ONCE ofrece de lunes a jueves, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.