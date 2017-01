UN VECINO DE MONTILLA GANA UN ‘SUELDAZO’ DE LA ONCE DE 2.000 EUROS AL MES DURANTE 10 AÑOS

Etiquetas

Un vecino de la localidad cordobesa de Montilla ha conseguido uno de los 'Sueldazos' que ofrece la ONCE en sus sorteos de los fines de semana, que está dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años.La suerte la ha dado Dolores Sereno Ruiz, vendedora desde 2013, que vendió el cupón agraciado con este premio en su punto de venta habitual ubicado en la puerta de Correos, en el centro de Montilla. “Estoy temblando”, dijo cuando conoció que había dado el premio.El sorteo del domingo 1 de enero, que ha llevado el resto de premios a Extremadura, estaba dedicado a la localidad turolense de Rubielos de Mora, dentro de la serie monográfica dedicada a los pueblos más bonitos de España.Montilla depende administrativamente de la sede de la ONCE en Fernán Núñez, que cuenta con 236 afiliados de las 1.401 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Córdoba. El nuevo año arranca así con protagonismo andaluz en la ONCE, ya que, además de este primer gran premio, el sorteo de mañana, martes, se dedica al Conjunto Monumental Los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial. 90 MILLONES CON EL EUROJACKPOTPor otro lado, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 16 países europeos, ofrece para el próximo viernes, Día de Reyes, su mayor bote, un permio de 90 millones de euros para la primera categoría, un premio de 20 millones para la segunda y de un millón para la tercera.Al Eurojackpot comenzaron a jugar Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia, países a los que se han sumado, entre otros, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE, 'www.juegosonce.es', y establecimientos autorizados.