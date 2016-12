El quinto premio de Valencia reparte suerte a falleros, clavarios y trabajadores de Carrefour y del General

Etiquetas

La Administración número 119 de Valencia, 'La bola de la suerte', ubicada en la Plaza Doctor Berenguer Ferrer, ha repartido el quinto premio entre la Falla Vicente Castell Maiques, unos clavarios de Quart de Poblet, empleados del Hospital General y trabajadores de Carrefour Gran Turia, que llevan años jugando al 70.264. Además, ha estado muy repartido entre los vecinos de este barrio de Fuensanta.

La administradora, Lola Cuesta, estaba de compras navideñas cuando la han avisado de que ha repartido este quinto premio, que vende siempre íntegro desde que abrió su administración en 1998. En total, han vendido 133 series y un décimo y ha devuelto 33. En total, ha repartido más de 7.863.000 euros.

Según Loterías del Estado, la administración había repartido íntegramente el premio, lo que suponía un total de 9,9 millones de euros. Sin embargo, según han explicado la responsable del establecimiento y un trabajador, la cifra asciende a los 7,8 millones tras la devolución de 33 series.

Los más beneficiados han sido los trabajadores del Carrefour cercano del Centro Comercial Gran Turia, que llevaban desde 1994 jugando a este mismo número. Trabajadores del cercano Hospital General y falleros y clavero también han sido afortunados.

"Estoy loca de alegría", gritaba emocionada Cuesta, que es la primera vez que entrega un premio de la Lotería, aunque su administración sí que ha repartido premios de otros sorteos, como el Euromillón, la Bonoloto o la Primitiva. "Ahora el Gordo del Niño va a ser mío", señalaba muy confiada.

Así, hasta la administración se ha acercado Ángeles, un extrabajadora de Carrefour, que llevaba un décimo como su hija y muchas compañeras, aunque se lamentaba de que Hacienda se quede con 1.800 euros de los 6.000 que le han tocado. En cambio, otra vecina, Mercedes, que tenía una papeleta, los 1.200 euros que se lleva le parecen como si le hubiera tocado el gordo porque estaba "a dos velas" y ahora costeará una buena cena para Nochebuena.

Uno de los primeros en acercarse ha sido Joaquín, un chófer ya retirado que estaba siguiendo el sorteo por televisión y al ver el número en pantalla ha bajando enseguida a la administración, de donde es comprador habitual, tras llamar a su mujer.

Aunque en comprar el boleto no tuvo tanta prisa. Se lo llevó anoche. Uno de los últimos. Y no era la primera vez que llevaba un pellizco. Hace 10 años compró junto a su compañero de camión un boleto cuando circulaban por Cariñena (Zaragoza) y les tocaron 3.000 euros a repartir. "Lo primero que he hecho es llamar a mi mujer para avisarla", ha resaltado.

Otra de las afortunadas ha sido Mari Carmen, que el miércoles por la mañana compró un décimo y que ahora le servirá para pasar mejor las Navidades y dar buenas estrenas a sus cinco hijos y seis nietos. Tenía 15 décimos y solo le faltaba llevarse uno que termina en 4. Y acertó.