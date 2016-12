Los algoritmos de un informático llevan la suerte a uno de los municipios más afectados por las lluvias

Etiquetas

Los algoritmos y cálculos matemáticos de Ángel García, informático y economista, han llevado la suerte a San Pedro del Pinatar, que ha repartido 320.000 euros en dos quintos premios y un cuarto de la Lotería de Navidad, aunque el total asciende a 1,7 millones de todos los números que ha vendido esta joven administración, que se encuentra situada en uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

Su fórmula, a juicio de García, "muy sencilla", según ha explicado en declaraciones a Europa Press. "La probabilidad de que no tocara ninguno con 15.000 números era un 15 por ciento y la probabilidad de que nos tocara algún premio era del 85 por ciento", ha comentado.

García, que hizo los cálculos para la administración de loterías conocida en la localidad como 'El Perolo', ha asegurado que la fórmula matemática fue "calcular que no me tocara ninguno".

El objetivo era "buscar algún premio, como mínimo tres", y precisamente han sido los que ha repartido esta administración, a cargo del gerente Miguel Ángel Zapata, que no podía ocultar a los periodistas su emoción al llevar la suerte de la Lotería de Navidad por primera vez a este municipio, más aún cuando ha sufrido los daños del temporal.

De hecho, en su página de twitter ya se anunciaban, antes del sorteo, como "una administración de lotería diferente en el corazón del #MarMenor. ¡Este año vamos a trabajar para dar un premio #GordoDeNavidad!".

Este informático hizo los cálculos hasta 13 veces, que son los 13 premios que reparte la Lotería de Navidad. "Si no me toca un primer premio, un segundo y así hasta 13 veces; es la negación de todo y busqué la probabilidad de que no me tocara ninguno".

Por su parte, el gerente de la administración, Miguel Ángel Zapata, que ha puntualizado que la probabilidad era alta ya que han vendido más de 14.000 números diferentes, ha celebrado que "por primera vez en la historia San Pedro haya recibido premios de Lotería de Navidad".

Y es que, esta joven administración, que tan solo lleva un año abierta, ha repartido dos quintos y un cuatro, que han dejado 320.000 euros en la localidad. Aunque el total de premios que ha conseguido repartir de todos los números que ha vendido asciende a 1,7 millones de euros en solo esta administración, entre pedreas y premios menores.

"Le ha tocado a todo el pueblo, sabíamos que íbamos a dar un premio y por eso cortamos la calle y hemos preparado migas para 800 personas porque hoy es el día de la Lotería", ha manifestado.