Tres décimos del segundo premio, 04.536, vendidos entre Isla Cristina y Escacena del Campo

Etiquetas

Un quiosco de Isla Cristina y un bar de Escacena del Campo han repartido la suerte este jueves en el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional al repartir tres décimos del Segundo Premio, el 04.536, entre los establecimientos de estos municipios de Huelva.

Según ha informado el dueño del establecimiento isleño, Manuel Barba, en declaraciones a Europa Press, "ahora mismo está todo el mundo alborotado" a pesar de que "no conocemos quién es ninguno de los tres agraciados", aunque la gente "no deja de entrar y salir y no paro de recibir llamadas". En este quiosco de Isla Cristina han repartido además de dos décimos del segundo premio, otro décimo de uno de los quintos premios, el 19.152, todos ellos a través de la modalidad electrónica.

Según Barba, en el quiosco se ha vendido lotería desde el verano, por lo que "puede ser alguno de fuera ya que Isla Cristina es una ciudad muy bonita y viene mucha gente" por ello, el dueño del quiosco cree que "podría haber sido algún turista, pero también alguien de la localidad".

Sea como sea, en el establecimiento "estamos contentísimos" y para Barba "la verdad es que siempre hemos repartido suerte ya que hace dos años ya repartimos parte de otro quinto premio", por lo que "la suerte nos sonríe".

El bar Tomás, de Escacena del Campo, también ha repartido a través de la modalidad electrónica un décimo del segundo premio del sorteo navideño. Según ha relatado una de las propietarias de este negocio familiar, Pilar Aguilar, "parece ser que lo hemos vendido en el pueblo" y hay rumores de que le ha tocado "a una mujer" pero aún no se sabe a ciencia cierta quién es el dueño del boleto agraciado.

Por ello, hasta el momento "la actividad en el bar es casi normal" y hay gente que "se ha quedado con la pena de que sólo haya sido uno" aunque por parte de los propietarios del bar "estamos muy contentos" ya que tradicionalmente "no vendíamos lotería, que es algo que solo hacemos desde hace tres años y dar un segundo en tan poco tiempo no está nada mal". Desde este bar de Escacena están a la espera de saber quién es el agraciado "para poder celebrarlo".

DOS DÉCIMOS DE UN CUARTO EN LA CAPITAL

La capital onubense, y concretamente el barrio de La Orden, ha vendido también dos décimos de uno de los cuartos premios del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, concretamente el 59.444. El establecimiento situado en la calle Valparaíso número 33, ha repartido la suerte desde el primer momento ya que fue el premio más madrugador del sorteo de este jueves.