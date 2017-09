LA ONCE ACOGE LA MAYOR CUMBRE DE EUROPA SOBRE JUEGO RESPONSABLE

Etiquetas

La ONCE acoge del 20 al 22 de septiembre la mayor cumbre de Europa sobre juego responsable durante el 'Responsible Gaming Seminar', que se celebrará en Madrid.El encuentro está organizado por la Asociación Mundial de Loterías (WLA, por sus siglas en inglés) y la organización Loterías Europeas (EL), máximas autoridades internacionales en los ámbitos de responsabilidad del sector y juego público.Durante estas jornadas, un panel de especialistas y responsables del sector aportará sus respectivas experiencias y pondrán en común estrategias y políticas prácticas desarrolladas en sus países de origen (Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, Hungría, bosnia, España, Canadá y EEUU).Tras la recepción de participantes, que tendrá lugar el miércoles, la inauguración oficial del encuentro será el día siguiente y correrá a cargo de la vicepresidenta de WLA, Rebeca Paul Hargrove. Estará acompañada por el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, como anfitrión del encuentro. Presentarán el programa los que serán co-moderadores de las sesiones, Alison Gardner, jefa de Responsabilidad Corporativa de la británica Camelot UK Lotteries Ltd., y Raymond Bovero, director de La Française des Jeux.Por parte española, habrá una representación del Ministerio de Hacienda (titular de Loterías del Estado), de Forética y, por supuesto, de la ONCE.Además se celebrará una intervención de la profesora de la Universidad de Deusto Ana Estévez,, coordinadora del grupo ganador del último Premio ONCE de Investigación sobre Juego Responsable, que recibirá el galardón en este congreso.INVESTIGAR LA LUDOPATÍAPara la ONCE, el juego responsable “es un área fundamental de trabajo, es un profundo compromiso con la sociedad y, en este ámbito, la investigación sobre ludopatía constituye una piedra angular en el programa de juego responsable de la Organización”.El programa de juego responsable de la ONCE se centra en la protección al consumidor a través de medidas tales como el diseño de juegos responsables; el empoderamiento del jugador con información sobre sus juegos y la forma de mantener un consumo responsable; la generación de conocimiento sobre los efectos del juego; la publicidad responsable; y la colaboración con grupos de interés clave.La estructura de la Política de Juego Responsable sigue los 10 apartados definidos en el Estándar de Juego Responsable: investigación, formación a empleados, formación a agentes de ventas, diseño de juegos, canales de juego remoto, publicidad y marketing, derivación a servicios de tratamiento, información a jugadores, diálogo con grupos de interés, reporte y certificación.