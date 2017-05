Abre en Tomares la exposición de La Guerra de las Galaxias tras cosechar 9.000 visitas en 2016

Etiquetas

Tras el éxito cosechado en 2016, cuando la exposición de "La Guerra de las Galaxias" se convirtió en lugar de peregrinación de 9.000 seguidores y fans de la exitosa saga cinematográfica, Tomares (Sevilla) vuelve a albergar esta exposición desde este viernes 26 de mayo hasta el domingo 4 de junio.

Organizada por la Asociación de Fans de la Guerra de las Galaxias, HoloRed Estelar Sevilla, la más grande y antigua de España con más de 100 socios, y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Tomares, la muestra cuenta con más de 400 metros cuadrados y más de 2.000 figuras, una oportunidad única para revivir de cerca las escenas míticas de la Guerra de las Galaxias, encontrarse con sus personajes y experimentar en vivo toda la magia de las películas de George Lucas.

La exposición está ubicada en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, donde se exponen las figuras procedentes tanto de coleccionistas como de los propios socios de HoloRed Estelar Sevilla, entre las que se pueden contemplar algunas piezas únicas en el mundo, como la barcaza de Jabba, de dos metros de eslora, o el destructor imperial "Devastador", de 2,60 metros de largo y realizado a todo detalle.

Este año, la mayor novedad de la exposición es la vaina de carreras de Teemto Pagalies, uno de los corredores más famosos de Mos Espa. El mítico vehículo 'repulsor' está construido a escala real, y mide aproximadamente ocho metros de largo. Además, los asistentes se pueden montar y sentirse pilotos de vainas por un día.

Otras de las novedades son varios dioramas a escala 1:1 de Tatooine y Hoth con Sandtroopers y Snowtroopers, así como un diorama de geonosis de Hasbro con más de 150 piezas.

La muestra también cuenta con figuras a tamaño premium, que se unen a la de los personajes más emblemáticos como Darth Vader, Luke, Leia esclava, Sandtrooper, Yoda, Royal Guard, C3Po, R2D2 y un droide de la federación, de tamaño natural, realizado con técnicas de Pepakura, así como una colección de bustos de tamaño natural como Sandtrooper, Shadow Trooper, el Capitan Rex, Stormtrooper commander, C3po destruido, Darth Nihilus, el Emperador, soldados imperiales, etc, y una colección de armaduras, cascos y trajes de personajes como Snowtrooper, Vader, Jedi, Chewbacca, cascos de Kylo ren, First order Stormtrooper, Tusken, etc.

El fin de semana, la exposición va a estar amenizada por pasacalles y un photocall donde los visitantes tendrán la oportunidad de fotografiarse con sus personajes preferidos de la saga (Darth Vader, Kylo Ren, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Rey, Amidala, Han Solo, Stormtroopers, piloto de caza TIE, Mandalorianos, etc.).

También habrá numerosas actividades como la Academia Jedi, en la que los más pequeños aprenderán a manejar el Sable Laser y las técnicas de un verdadero caballero Jedi para derrotar al lado oscuro de la Fuerza. Niños, jóvenes y adultos disfrutarán también de una zona de Juegos de Star Wars, donde podrán jugar a juegos como el X-Wing Miniatures (juego de estrategia basado en el combate de naves), el Trivial Star Wars, el Risk Clone Wars (juego de batalla estratégica para conquistar la galaxia), el Dejarik (el ajedrez galáctico que aparece en las películas de Star Wars) o el Force Trainer, donde cada uno ha podido medir su Fuerza.

Otra de las atracciones será el Taller de armaduras, dirigido a niños y padres, en el que aprenderán a preparar sus propias armaduras, trajes y armas de La Guerra de las Galaxias, además de crear un sable láser utilizando materiales reciclados. Holored también contará con un stand en el que poder informase sobre la asociación y hacerse socio.

Estas actividades también tendrán lugar el fin de semana del 2 al 4 de junio. Ambos sábados, se habilitará un mercadillo donde se podrán adquirir numerosos recuerdos artesanales de la saga a unos precios asequibles.

La muestra tiene un carácter benéfico, pues todo lo que se recaude con el precio de la entrada (1 euro), se destinará a Cáritas Parroquial de Tomares para sus fines benéficos. El horario es, sábados y domingos (27,28, 3 y 4), de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas; y de lunes a viernes (26, 29, 30, 31, 1 y 2): de 18:00 a 22:00 horas.