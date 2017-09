Butragueño: "Marcelo, con tu compromiso con el equipo y con club te has ganado el cariño de todos"

Etiquetas

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha agradecido a Marcelo todo lo que ha dado por el Real Madrid desde que llegó al club en noviembre de 2006, ya que con su "compromiso con el equipo" y el club se ha ganado "el cariño de todos", lo que ha llevado a su renovación hasta junio de 2022.

"Querido Marcelo, en noviembre de 2006 llegaste al club, casi once años después, el madridismo te ha visto crecer como jugador y como persona, con tu compromiso con el equipo y club te has ganado el cariño, respeto y admiración de todos. Con tu rendimiento en el terreno de juego te has convertido en el segundo extranjero con más partidos, 415", dijo Butragueño en la rueda de prensa tras la firma de la renovación.

El exjugador del Real Madrid recordó todos los títulos que ha conseguido el jugador brasileño en su etapa con el equipo blanco, 17 en total. "Tres Champions, dos Mundialitos, tres Supercopas de Europa, cuatro ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. Eres el segundo capitán y estamos encantados de que sigas cinco temporadas más", agregó.

Por último, una de las cara visibles de la entidad blanca deseó todo lo mejor a Marcelo y a su familia para los próximos cinco años en los que el jugador esté ligado al equipo y a Madrid. "Mucha suerte y muchas gracias", finalizó Butragueño.