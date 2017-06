EA presenta dos nuevos títulos, A Way Out y Anthem, y adelanta contenido de Star Wars: Battlefront II

Etiquetas

Electronic Arts ha celebrado este sábado en el E3 de Los Angeles (Estados Unidos) una nueva edición de su evento EA Play, donde ha mostrado todas las novedades de sus próximos juegos, y ha presentado títulos como A Way Out, de EA Originals, o Anthem.

BATTLEFIELD

Battlefield 1 destaca por el trabajo el equipo. 20 millones de jugadores en todo el mundo que trabajan por expandir la experiencia que ofrece el juego. Por ello, EA ha anunciado nuevos modos de juego, ejércitos, como el batallón femenino, una personalización de la experiencia de juego y ocho nuevos mapas de la Primera Guerra Mundial.

La compañía ha mostrado las primeras imágenes de la expansión En nombre del zar, que transporta a los jugadores al frente ruso.

EA EN EL CENTRO DE LA COMPETICIÓN

EA ha presentado Madden NFL 18, el Madden más innovador que la compañía ha hecho en más de una década, como ha comentado en la presentación. Longshot es el modo historia que EA ha mostrado en E3.

FIFA 18 es otros de los juegos protagonistas de la conferencia. El juego llegará con un estilo de juego mejorado, con movimientos personalizados para los jugadores más destacados; nuevas dinámicas del público, que harán que parezca que el jugador está en el estadio.

El nuevo título de la franquicia de fútbol llegará el 29 de septiembre de 2017.

Need for Speed Payback ofrece una misión de venganza. El jugador ya no tiene que ser el primero en llegar a la línea de meta. El nuevo título introduce tres nuevos personajes con características propias y un mundo abierto mundo que recorrer para eliminar a los cárteles rivales.

NBA Live 18 ofrecerá una demo gratuita en agosto. The One es un modo de juego que dependerá de las elecciones del jugador.

NUEVOS TÍTLOS

EA ha presentado uno de los títulos indie a los que la compañía ofrece su apoyo a través de EA Originals. A way out, un título que mete al jugador en una prisión, en la piel de dos convictos. Ofrece modo cooperativo de dos jugadores, en pantalla partida. A way out es un nuevo juego del creador de Brothers, a tale of two sons.

De la mano de BioWare, la compañía ha mostrado las imágenes de Anthem, un nuevo título que permitirá explorar un entorno primitivo y enfrentarse a diversos peligros.

SEED

Seed es la nueva división de EA, centrada en las nuevas tecnologías, como realidad virtual e inteligencia artificial, para borrar la frontera entre lo virtual y lo físico, como ha explicado la compañía.

EA se ha fijado en Project Scorpio, por sus características avanzadas. La compañía ha mostrado la aplicación del motor Frostbite con la nueva consola de Microsoft, la calidad de imagen que ofrecen.

STAR WARS BATTLEFRONT II

La compañía ha mostrado 30 minutos de 'gameplay' de Star Wars Battlefront II, un título que recoge el 'feedback' de los jugadores de Battlefront para mejorar en su secuela. Este título contará con el triple de contenido que el primero.

Más héroes, más vehículos, más planetas y batallas espaciales, de todas las eras de la saga galáctica. Finn y Phasma se unen a los personajes jugables. Los contenidos inspirados en El Episodio VIII: Los últimos Jedi, serán gratuitos para quienes tengan Battlefront II.

El nuevo título ofrece personalización d e personajes, que determinará sus características en batalla, un elemento destacado en la presentación. La idea detrás de Battlefront II es ofrecer una nueva historia de Star Wars, una que no se haya visto antes y que entusiasme a los jugadores. Como adelanto, la compañía ha mostrado un 'gameplay' del modo multijugador, Assault of Thee.