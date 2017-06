El Gamelab contará con 43 ponentes y analizará el auge de los deportes electrónicos

Etiquetas

La Generalitat estudia crear un equipo olímpico catalán y una liga de deportes electrónicos

El 13 Congreso Gamelab llevará del miércoles 28 al viernes 30 de junio a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 43 ponentes que analizarán la situación de la industria de los videojuegos y muy especialmente el auge de los deportes electrónicos --competiciones de videojuegos conocidas como 'e-sports'--.

"Todo el mundo está hablando de los e-sports, de que moverá 700 millones de dolares este año y de un crecimiento de un 50% anual. Pero todavía no se ha definido el verdadero formato de negocio", ha afirmado el director del Gamelab, Iván Fernández Lobo, este lunes en rueda de prensa.

Para abordar el modelo de negocio de esta disciplina, el Gamelab contará con Mike Sepso, considerado un referente en este ámbito, e impulsor de un formato de franquicias similar al funcionamiento de las ligas deportivas americanas.

También participará Kurt Melcher, pionero al introducir los deportes electrónicos en el ámbito académico, en la Universidad Robert Morris de Chicago.

El director del congreso ha reclamado una apuesta por este sector: "Quien no quiera ser colonizador será colonizado, como pasó con las tiendas virtuales. Para que Barcelona y Catalunya sean líderes hay que fomentar el espíritu empresarial".

LIGA CATALANA

El secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró ha anunciado que están estudiando crear una liga catalana de deportes electrónicos y crear "un equipo que represente Catalunya" en las competiciones de estas disciplinas que están previstas para los próximos Juegos Olímpicos.

"De repente tiene más audiencia la final de League of Legends que la final de la NBA, no podíamos ser ajenos a este fenómeno. Hemos creado un grupo de trabajo interno, al que hemos incorporado la Secretaría General del Deporte, y hemos hecho un informe de análisis. En base a ello veremos qué posibilidades hay", ha explicado Puigneró.

NUEVOS FORMATOS, PLATAFORMAS Y JUGADORES

El Gamelab también abordará el futuro de los videojuegos: "Ahora todo el mundo ya juega a videojuegos, pero hay que explorar nuevos formatos, nuevas plataformas y nuevos perfiles de jugadores", ha afirmado Fernández Lobo, anunciando que el cofundador de PlayStation, Phil Harrison, abordará esta cuestión.

Visitarán el congreso dos "padres de los mundos virtuales", según el Gamelab: Richard A. Bartle y Richard Garriot, este último ganador del Premio de Honor de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, que se entrega en el congreso.

La creatividad en las narrativas de los videojuegos vendrá de la mano de Vander Caballero --exdirector de Diseño en Electronic Arts y creador de los 'juegos de empatía'-- y Dino Patti, mientras que Sam Lake explicará la escritura de historias más profundas en los videojuegos.

Otros de los nombres destacados son el creador del exitoso 'Clash of Clans' en la empresa Supercell, Mikko Kodisoja; el desarrollador de 'The Last Guardian' y 'Shadow of the Colossus', Fumito Ueda, y Hilmar Veigar, innovador en el formato de la realidad virtual con la empresa CCP Games.