'Harry Potter y el legado maldito', la novela más vendida en 2016 en Amazon.es

'Harry Potter y el legado maldito', cuyo lanzamiento se produjo el pasado 28 de septiembre, es el libro más comprado por los españoles en 2016 a través de Amazon.es, según ha dado a conocer este viernes 30 de diciembre la compañía.

En este sentido, ha indicado que la última entrega de la saga batió records en preventa y durante la primera semana se convirtió en el libro más vendido. Además, ha señalado que los fans no pudieron esperar a la versión española y adquirieron 'Harry Potter and the cursed child' en inglés, haciendo de ella la segunda novela más vendida del año en Amazon.es.

Por su parte, el autor español Carlos Ruiz Zafón se sitúa en el tercer puesto del ranking con 'El Laberinto de los espíritus', una novela ambientada en la Barcelona de los años 50 a la que sigue en el ranking 'Falcó', de Arturo Pérez-Reverte. Mientras, la ganadora del Premio Planeta 2016, Dolores Redondo, ocupa el séptimo lugar con su obra 'Todo esto te daré'.

Asimismo, el primer libro sobre la saga estadounidense 'Juego de Tronos' se cuela en el octavo puesto del ranking, y el 'best seller' de 2015, 'La Chica del Tren', cuya versión cinematográfica se estrenó el pasado mes de octubre, ocupa el décimo puesto.

Así, entre las novelas más vendidas en 2016 en Amazon.es son se hallan también 'Yo antes de ti', de Jojo Moyes (5º lugar); 'Los Herederos de la Tierra', de Ildefonso Falcones (6º); y 'Un Monstruo viene a verme', de Patrick Ness (9º).

En relación con los libros de no ficción, encabeza la lista de los más vendidos en Amazon.es en 2016 'Cree en ti, descubre el poder de transformar tu vida', vol 1, de Ruth Nieves; seguido de 'La Magia del orden', de Marie Kondo; 'Cocina sana para disfrutar. Isasaweis', de Isabel Llanos; 'Destroza este diario', de Keri Smith; y 'El Poder del ahora', de Eckhart Tolle.

También se cuelan en esta lista 'Nutrición práctica para tu día a día', de Álvaro Vargas; 'Lo mejor de nuestras vidas', de Lucía Galán; 'Invirtiendo a largo plazo', de Francisco García Paramés; 'Un regalo para toda la vida', de Carlos González; y, en último lugar, 'Superpoderes del éxito para gente normal', de Mago More.

Finalmente, en la categoría de libros infantiles, el más vendido ha sido 'El Monstruo de colores', de Anna Llenas; seguido del 'Emocionario, di lo que sientes', de Cristina Núñez Pereira y Rafael Romero; 'El Principito', de Antoine de Saint-Exupéry; 'Monstruo rosa', de Olga de Dios; 'Te quiero, casi siempre', de Anna Llenas; 'Tranquilos y atentos como una rana', de Eline Snel; '¿A qué sabe la luna?', de Michael Greniec; 'Diario de Greg 11', de Jeff Kinney; 'Un Libro', de Hervé Trullet; y 'Los cuentos de Beedle el bardo', de J. K. Rowling.