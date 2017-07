Jesús Vallejo: "Estoy contento de asumir la responsabilidad de jugar en el Real Madrid"

Etiquetas

El defensa español Jesús Vallejo agradeció la "mucha confianza" que ha depositado desde que le fichó el Real Madrid y se mostró dispuesto a aceptar "la responsabilidad" que supone vestir la camiseta del actual campeón de Europa, admitiendo que se ve y luchará "para ser titular".

"Me gustaría agradecer al club por la mucha confianza que ha tenido en mí cuando me fichó hace unos años y ahora nombrándome jugador de la primera plantilla. Desde el día que me fichó he estado intentando devolver esta confianza, sé que esto no ha acabado, queda mucho camino y quiero devolver la confianza en el terreno de juego", señaló Vallejo en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

El defensa aragonés apeló a los valores de la "humildad, el trabajo y el sacrificio" que le han "inculcado" sus padres "para estar muchos años" en el conjunto blanco, "el mejor del mundo".

"Quiero dar muchas gracias a la afición por la acogida, desde que he llegado ha sido todo espectacular. Notas que tienes una responsabilidad por delante y estoy contento de asumirla. Voy a darlo todo por este escudo y camiseta. Hala Madrid", sentenció el central que portará el número '3', vacante tras la marcha del portugués Pepe.

Posteriormente, y tras pisar el césped del Bernabéu, Vallejo compareció ante los medios, donde reiteró estar "muy feliz". "Es uno de los días más felices de mi vida, algo único e irrepetible", confesó, aclarando que ha escogido el '3' porque quedaba "libre" y que no le supone "presión" porque lo llevase Pepe. "La presión es la que se quiera poner cada uno, yo no me la pongo", advirtió.

"POR SUPUESTO QUE ME VEO PARA SER TITULAR"

El zaragozano indicó que "todavía" no ha podido "hablar" con Zinédine Zidane. "No le conozco personalmente, pero ya tengo ganas de reincorporarme y de entrenar y conocer a los nuevos compañeros", subrayó. En este sentido, ve "algo muy positivo" la política de rotaciones del francés porque "todo el mundo está enchufado y listo para saltar al campo". "Eso se ve en los entrenamientos", añadió.

"Mi objetivo es intentar rendir lo máximo posible, entrenar como el que más y ayudar al equipo. Esa es la clave porque esto es un colectivo donde el éxito reside en poner todo lo que tenemos al servicio del equipo", prosiguió el central.

Así, dejó claro que, "por supuesto", se ve para ser "titular". "Todos debemos pensar lo mismo y aspirar a ser cada día mejores y competir mejor. Lo que pienso es dar lo máximo de mí y que sea luego el míster el que decida. Yo tengo que ponérselo difícil al míster y ser compañero de todo el mundo", detalló.

El exjugador del Real Zaragoza no estaba intranquilo por su llegada al conjunto blanco. "Impacientarme, no. He estado muy a gusto en estos años de cesión en el Zaragoza y en el Eintracht, aunque quería estar aquí. Han sido experiencias increíbles y he disfrutado mucho", puntualizó Vallejo, que creció "mucho como persona y jugador" en su club de origen donde aprendió de los "más veteranos" pese a ser elegido capitán muy joven.

Además, considera que ha "mejorado mucho" en estos años. "Y todavía estoy en ese proceso porque siempre hay cosas que aprender todos los días. Estoy seguro de que voy a evolucionar mucho aquí", subrayó el central, al que sus compañeros madridistas de la Sub-21 le han dicho que es "algo especial" vestir la camiseta del Real Madrid. "Hace sentirse orgulloso y responsable", declaró.

"Hablaba mucho en las concentraciones con Marco Asensio y me contaba que era una pasada y que disfrutaba mucho. Es un ejemplo para mí porque es un chaval que salió de la cantera del Mallorca, se fue cedido al Espanyol y se ha marcado una pedazo de temporada individual y colectiva. Es un espejo para mí y las generaciones que vienen por detrás", elogió del balear.

También se ha fijado "mucho" en Nacho Fernández y el "resto de centrales". "Estar aquí no es fácil, con mucho trabajo y su calidad están donde están. Son espejos y referentes no hasta ahora, sino en el vestuario también", apuntó.

"Aquí hay unos valores dentro y fuera del campo. Dentro tenemos que darlo todo, que es un valor en el que me he fijado mucho en el Real Madrid, que hasta el último minuto no te rindes", concluyó Vallejo.