Luis Enrique: "Felicito a mis jugadores, se han comportado siempre en el campo"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha felicitado a sus jugadores por comportarse bien "siempre" en los terrenos de juegos en referencia al hecho de que algunos de ellos vean tarjetas amarillas cuando son de los que más faltas reciben, aunque no ha querido explayarse demasiado sobre el tema para no meterse en problemas.

"Felicito a mis jugadores, que se han comportado siempre sobre el terreno de juego. Lo cierto es que no quiero extenderme en este tema. Lo que no puede controlar, mejor no menearlo mucho. Yo, por lo menos", apuntó en rueda de prensa.

Para el técnico azulgrana, es una "evidencia" que sus jugadores son a los que "más faltas se les hace" y son de los más sancionados. "Cada uno allá con su conciencia. Nuestro objetivo es jugar mejor cada día. Primero hay campañas para desacreditar a mis jugadores, que se tiran y provocan y demás, y luego campañas para decir que es injusto, que hacen tres faltas y ven tarjetas", lamentó.

"Sólo puedo elogiar a mis jugadores. Han tenido que lidiar con muchos aspectos en el que han tenido que tener un control brutal. Están jugando a 200 pulsaciones. Pero me resulta paradójico es que los que antes hacían campañas ahora dicen los contrarios", concluyó al respecto.

Por otro lado, el asturiano ensalzó de nuevo la figura de Leo Messi como jugador total. "En función de lo que necesita el Barça, ahí tenemos a Leo. Es uno de los jugadores más preparados para superar esa presión y lo hemos utilizado, claro que sí", señaló.

"Nos puede ayudar en muchas fases del juego, pero me gusta tenerlo cerca de la portería rival porque ahí encontramos más espacios y puede ser determinante. Pero si necesitamos que Leo baje al centro del campo para echar una mano es el más indicado", manifestó.

En cuanto a que Ronaldinho regrese al club como miembro de los FCB Legends, celebró el acuerdo con el que fuera estrella del equipo. "Me parece muy bien, fue uno de los pioneros en cuanto a alegría en una época que nos tocó no tener alegrías. Recuerdo en su presentación que parecía más un 'surfero' que un jugador de fútbol. Y luego por lo que aportó en lo futbolístico, me parece fantástico. Relacionar al Barça con alegría es fantástico. Nos identifica allí por dónde va", comentó.