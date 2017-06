Microsoft da la bienvenida a Xbox One X y anuncia más de 40 títulos para sus consolas

Etiquetas

Microsoft ha dado a conocer nuevos detalles de su nueva consola, hasta ahora conocida como Project Scorpio, que desde este momento recibe el nombre de Xbox One X, así como más de 40 títulos que llegarán al mercado, compatibles con Xbox.

Presentada como "la consola más potente del mundo", Xbox One X es compatible con todos los accesorios y juegos de Xbox One. La consola es, además, la consola más pequeña que han construido, aun con todos los avances que integra. Llegará al mercado con un precio de 499 dólares.

Forza se ha aliado con Porsche para traer a los jugadores una experiencia inmejorable, el último modelo de la fabricante de vehículos, que se une al titulo de carreras, Forza 7 Motorsport para aprovechar todas las capacidades de Xbox One X.

MÁS DE 40 JUEGOS PARA LA FAMILIA XBOX

Los responsables de Xbox han llevado al escenario del E3 42 juegos, que incluyen 22 títulos exclusivos para Xbox One. Metro Exodus, inspirado en la novela Metro 2033, y Assassin's Creed Origins, han sido los primeros en ser presentados.

Assassin's Creed Origins traslada a los jugadores al antiguo Egipto, de la mano de un medjai, el nuevo protagonista del último título de la franquicia. Microsoft ha mostrado el potencial gráfico con un gameplay en Xbox One X. El juego estará disponible el 27 de octubre.

Playerunknown's Battlegrounds es un shooter de Bluehole que llegará en exclusiva a Xbox. También serán exclusivos Deep Rock Galactic; State of Decay 2, que llegará en primavera de 2018; y The Darwin Project.

Este verano llegará Community Marketplace, que unificará Minecraft, en un mismo espacio, para millones de jugadores que accedan al título de Mojang desde cualquier equipo. La versión en 4K del juego llegará en otoño, con Super Duper Graphics Pack.

Xbox ha presentado en primicia un título de lucha de la saga Dragon Ball, DragonBall Fighter Z. Siguiendo con los título exclusivos para Xbox, en el escenario se han mostrado las imágenes de Black Desert, un juego de rol que llegará a principios de 2018.

En exclusiva, llegarán también The last night, The arftful escape, Codevein, Sea of Thieves. De este último, la compañía ha mostrado un gameplay, de este juego, que llegará a principios de 2018. ç

Tacoma es otro de los título que exclusivos para Xbox, que llegará el 2 de agosto. La compañía ha mostrado en primicia Super Lucky's Tale, también exclusivo, un juego de plataformas; Cuphead, llegará el 29 de septiembre solo para Xbox; Crackdown 3 y Ashen.

Osiris, Fable fortune, Observer, Robocraft, Dunk Lords, Minion Masters, Brawlout, Ooblets, Dark and Light, Strange Brigade, Riverbond, Shift, Conan Exiles, son otros de los títulos exclusivos para la consola de Microsoft.

Sobre el escenario, se ha mostrado en primicia, de Square Enix, el juego Life is Strange; el gameplay de Shadow of War; trailer de Ori, con acompañamiento de piano sobre el escenario, un título exclusivo para Xbox.

Xbox ha anunciado que su programa de juegos retrocompatibles cuenta con más de 90 títulos, y que se ampliará este año con otros títulos, como Crimson Skies. Algunos juegos, incluso, obtendrán mejoras para aprovechar la potencia de Xbox One X. Juegos como Final Fantasy XV, Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft o Resident Evil 7 recibirán una actualización para soportar el 4k en la nueva consola.

Electronic Arts anunció el sábado Anthem, un título de BioWare, que llegará a Xbox. En la conferencia de Microsoft se ha mostrado el gameplay, ampliando así la información disponible sobre el título.