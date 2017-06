Nintendo adelanta un nuevo RPG de Pokémon para Switch y contenidos descargables para Zelda: Breath of the Wild

Etiquetas

Nintendo Spotlight, el evento de la compañía japonesa en el E3 de Los Angeles, ha mostrado los próximos títulos que llegarán a las consolas de la compañía, especialmente para Switch, que contará con su propio RPG de Pokémon.

La compañía ha presentado el título de rol Xenoblade Chronicles 2, que llegará en invierno de 2017, y un nuevo juego de Kirby, que estará disponible en 2018.

La compañía reveló hace poco Pokken Tournament DX, el último título de lucha de la franquicia para Switch. Para esta consola, Game Freak está trabajando en un nuevo RPG, que todavía tardará algo más de un año en estar listo para su presentación.

Otro título para Swicht es Metroid Prime 4. En 2018 llegará también a Swich un nuevo título de Yoshi. Y antes, en invierno de 2017, lo hará Fire Emblem Warriors.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild tendrá disponible nuevos contenidos descargables en las expansiones 'Master Trials' , disponible el 30 de junio, y 'The Champions' Ballad' , sin fecha, ambos para Switch y Wii U. Llegarán con nuevas figuras amiibo.

Rocket League llegará a Nintendo Switch este invierno, y lo hará con objetos y coches exclusivos. También se ha anunciado Super Mario Odyssey, para el 27 de octubre de 2017.