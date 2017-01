La nueva SHIELD TV de NVIDIA ya está disponible en España por 230 euros

Etiquetas

El 'streamer' de NVIDIA, SHIELD TV , está disponible desde este lunes, y preparado para ofrecer experiencias sin igual en 'streaming', juegos e inteligencia artificial.

El nuevo NVIDIA SHIELD TV llega con un nuevo diseño un 40% más pequeño, y ahora incluye tanto un mando a distancia como con un controlador de juego totalmente rediseñado.

El dispositivo ofrece una experiencia visual con soporte para 4K HDR y triplica el rendimiento de cualquier otro 'streamer' en el mercado, según ha comentado la compañía. Permite acceder a un catálogo de medios en 4K que incluye Netflix, YouTube y Google Play Movies.

Asimismo, la aplicación estrella de YouTube para televisión también estará disponible para SHIELD TV en los próximos meses, ofreciendo inmersivas experiencias en 360 grados.

SHIELD TV también ofrece una amplia gama de juegos, de todos los estilos y para todos los gustos y edades. Su colección de juegos se ha ampliado a miles de títulos, sumando además la próxima incorporación de los juegos de Ubisoft, incluyendo The Division, FarCry Primal, Watch Dogs 2, Assassin's Creed Syndicate, For Honor y muchos otros. Los próximos lanzamientos de Ubisoft también estarán dispobiles para SHIELD TV y serán lanzados a la par que su versión para PC.

NVIDIA está actualizando la GeForce NOW constantemente con nuevas versiones casi todas las semanas; a partir de este lunes está disponible No Man's Sky de Hello Games en la plataforma Cloud Gaming.

Además, SHIELD TV continúa agregando franquicias de éxito a la plataforma de forma nativa. Los próximos juegos incluyen, Tomb Raider, Shadowgun Legends y The Witness. Este último está disponible a partir de este lunes en Google PlayStore.

En los próximos meses, SHIELD TV se ampliará con una serie de capacidades de Inteligencia Arificial que transformarán el entretenimiento en el hogar: primera integración manos libres de Google Assistant en TV, integración de la tecnología SmartThings Hub, y el micrófono NVIDIA SPOT, que convierte a SHIELD en la columna vertebral central de la IA.

SHIELD TV ya está disponible y se enviará a España, así como otros países europeos selectos, los Estados Unidos y Canadá, por 229,99 euros, incluyendo el controlador de juegos y el mando a distancia.

SHIELD Pro también estará disponible a finales de este mes con controlador de juegos, mando a distancia con auricular jack y 500 GB de almacenamiento. El nuevo controlador también se vende por separado por 69,99 euros.