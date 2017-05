Sánchez Flores: "Es sencillo decir que vamos a quedar entre los 10 primeros y difícil hacerlo"

Etiquetas

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado este jueves en la previa de la última jornada de LaLiga Santander en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada que terminar el año entre los diez primeros es "sencillo" de decir, pero "difícil" de hacer, y ha destacado la "normalidad" con la que se ha crecido durante la temporada como equipo y que podría tener continuidad en el futuro.

"La normalidad con la que se ha crecido es la principal nota que debería destacar. Es sencillo decir que vamos a mejorar y quedar entre los diez primeros pero difícil hacerlo. Ha sido una satisfacción el cómo el grupo ha ido creciendo y viviendo las diferentes fases y el cómo nos ven los equipos contrarios", apuntó en rueda de prensa.

Respecto a quedar décimo u octavo en la tabla, aseguró que "no cambia nada". "Si podemos dar al club la repercusión económica que supone estar en una posición u otra pues fenomenal. Nos quedamos con el equilibrio y a partir de ahí pensaremos en la próxima temporada", añadió.

En líneas generales, el técnico madrileño destacó la evolución en la "madurez y juego" de los jugadores. "Generar más posesión y más tranquilidad con la pelota depende de la calidad de los jugadores. Queremos mejorar en la calidad física, en los duelos. Son aspectos que están marcados y esperamos conseguir", analizó.

Sobre la jornada ante el Granada, que cerrará el primer año de Sánchez Flores como técnico 'perico', subrayó las "ganas por competir hasta el último momento" que tiene su grupo. "Queremos puntuar y ver en qué lugar acabamos LaLiga Santander. En cualquier caso pienso que es una buena temporada", subrayó.

"Será un partido para los que yo piense que van a jugar. Tenemos ganas de jugar y hacerlo bien. No van a cambiar nada nuestras sensaciones el partido de mañana pero queremos saber hasta dónde se puede llevar esta puntuación. Hace 12 años que no se rompía esta barrera", apuntó.

Mirando hacia la gestión del curso que viene, el entrenador blanquiazul remarcó que se tendrá muy en cuenta el físico de los jugadores que puedan venir. "Cuando valoras un fichaje no puedes dejar de lado el aspecto físico. Hoy en día tenemos la suerte de poder contar el punto físico y eso marca un estilo de equipo y lo tendremos muy en cuenta", afirmó.

"Debemos ser capaces de dar un salto para que el año que viene podamos mejorar en muchas situaciones. Si somos capaces de estar en ese grupo donde este año miramos de reojo, será extraordinario. El proyecto del Espanyol pasa por dar pasos poco a poco y sentirnos felices", manifestó.

Por otro lado, Sánchez Flores recordó el décimo aniversario de la final de UEFA en Glasgow, donde los 'pericos' perdieron ante el Sevilla en los penaltis. "Nos refresca la memoria porque nos recuerda que este club ha sido un equipo muy ganador, donde ha jugado finales europeas y ganado copas importantes", declaró.

Sobre la pugna entre Real Madrid y FC Barcelona por el título liguero, el míster blanquiazul no se quiso mojar. "No sé quién va a ganar la Liga. Llegan los dos equipos que mejor lo merecieron y tenemos una Liga muy saludable porque hasta la última jornada no se sabrá quien ganará", atestiguó.