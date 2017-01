Setién: "La victoria y el juego nos invitan a ser optimistas"

Etiquetas

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha asegurado que la victoria de este lunes ante el Valencia en el Estadio de Gran Canaria (3-1) y el juego desplegado les hacen ser "optimistas", aunque ha reconocido que todavía hay cosas "que mejorar".

"La victoria de hoy y el juego nos invitan a ser optimistas. Nos hemos puesto en una situación buena en cuanto a la clasificación y en cuanto a ritmo, pero hay cosas que mejorar. Los últimos 20 minutos de partido hemos perdido el rigor", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Además, el preparador cántabro explicó que pudieron irse al descanso por delante. "Le teníamos mucho miedo al Valencia, ya que venía en línea ascendente. Nos han salvado los dos primeros goles, pero en la primera parte creo que pudimos resolver el encuentro", indicó.

Por otra parte, Setién reconoció que le resultó difícil armar el once ante los valencianistas. "Ha sido la alineación más complicada que he hecho. Sabía que fuera como fuera iba a ser injusto con algunos futbolistas, pero el rival me ha hecho cambiar de idea. Hoy los que han jugado se han ganado la titularidad y al final ha salido bien", apuntó.

Por último, valoró las llegada del croata Alen Halilovic, que debutó en la segunda parte, y del canario Jesé Rodríguez. "La llegada de Halilovic y Jesé es un lujo y nos permite dar un salto de calidad", concluyó.