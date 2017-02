Ocho equipos compiten este fin de semana en Tenerife en el inicio de la 'Superliga Orange' de deportes electrónicos

Etiquetas

Carlos Alonso defiende el juego como forma de "socialización" sin caer en adicciones y defiende su impacto positivo en habilidades

El Auditorio de Tenerife 'Adán Martín' acoge este fin de semana el inicio de la 'Superliga Orange' de 'League of Legends', la mayor competición de deportes electrónicos de España, con un total de ocho equipos: ASUS ROG Army; G2 Vodafone; ThunderX3Baskonia; Origen Esp; Giants Only the Brave; KIYF; The G-Lab Penguins y Valencia CF eSports.

Los detalles han sido expuestos en rueda de prensa este miércoles por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; el CEO de Fandroid Entertainment, empresa a la que pertenece LVP, Jordi Pomarol; la directora de Relaciones Institucionales de Orange, Luz Usamentiaga, y el presidente de Innova 7, Marce Concepción.

Los deportes electrónicos cuentan con más de tres millones de usuarios en España, y este fin de semana, se reunirán en la isla jugadores de 13 nacionalidades diferentes y 57 ciudades.

Alonso ha agradecido la "apuesta" de los organizadores y patrocinadores por traer la competición a la isla --no ha precisado el coste--, algo que "no es casual" dado el prestigio alcanzado por la 'TLP Tenerife' y el empuje de la asociación 'Innova 7' --"nacida en un garaje en El Rosario"-- que impulsa este evento.

El presidente tinerfeño ha vinculado este certamen al área 'Tenerife 2030' puesta en marcha por el Cabildo en la que se incide en la "alfabetización digital" y el desarrollo de nuevas profesiones o la "reconversión" de otras, con un npresupuesto anual de unos 100 millones.

Pomarol, por su parte, ha destacado que la incorporación de Orange le da un "salto cualitativo" a la Liga de Videojuegos Profesionales (LVP) y va a permitir llevar la competición por diversas ciudades españolas y que los jugadores y los fans puedan estar "en contacto".

Ha insistido en que el objetivo es estar "más cerca" de los deportes tradicionales y llegar hasta los 7 millones de espectadores, al tiempo que ha destacado la "visión de futuro" del Cabildo al poner en marcha el área 'Tenerife 2030', que tiene en la YLP un "evento de referencia".

Asimismo, ha comentado que "detrás del espectáculo" de la competición se encuentra lo que aporta a la industria, porque se generan puestos de trabajo y "nuevas oportunidades de negocio".

NUEVOS EMPLEOS Y RECONVERSIÓN DE OTROS

García Marichal, por su parte, ha comentado que estas iniciativas del Cabildo son apuestas "a medio y largo plazo" porque sirven de "tractor" para movilizar la economía del futuro, potenciando nuevos empleos como los 'youtubers' o reconvirtiendo otros como el marketing digital o los comentaristas deportivos.

De hecho, ha destacado que hay contactos con empresas del sector para que se instalen en la isla.

Usamentiaga ha destacado la apuesta por la "innovación" de su compañía ante el "crecimiento imparable" de los deportes electrónicos en Europa, remarcando el "liderazgo" del Cabildo en este campo. "Es lo que desea una empresa de cada administración", ha apuntado.

Concepción también remarcó el apoyo que les dio el Cabildo hace diez años para "llevar al gran público" las cosas que hace la gente en su casa, y en ese sentido, ha dicho que "no ha sido difícil" traer la competición a la isla, que se empezó a gestar en la pasada TLP.

Sobre el equilibrio entre la adicción y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, Alonso ha dicho que el juego en los niños fomenta la "socialización" aunque siempre debe haber "condiciones", que no haya "adicción", ejemplo que ha extrapolado a otras disciplinas como el fútbol, por ejemplo.

"Si fuera una competición de ajedrez no sería ningún problema cara a los padres", ha señalado.

"PREFIERO QUE MI HIJO JUEGUE A QUE VEA LA TELEVISIÓN"

En esa línea, ha apuntado que las habilidades que fomentan los juegos electrónicos pueden ser "superiores" a los tradicionales, aparte de que también pueden encerrar valores como el juego en equipo o el esfuerzo. "Todo depende las familias, no solo de terceros", ha subrayado.

En parecidos términos se ha expresado Pomarol, quien ha reivindicado los valores de los deportes electrónicos: 'fair play', esfuerzo y trabajo en equipo.

Ha negado que sea una disciplina de "frikis" porque los universitarios están "sobrerrepresentados", y el público que los sigue son "gente normal" que "sale con sus amigos" y tiene una vida de ocio al margen de los videojuegos.

"Prefiero que mi hijo juegue a que vea la televisión, aunque si está diez horas y no se ve con nadie, pues tiene un problema. Está en manos de la sociedad como se usa", ha señalado.

Sobre el impacto del sector en Tenerife, Concepción ha dicho que hay equipos amateur con un "nivel muy alto" y hay jóvenes que se "están preparando" para ser comentaristas, pero todo debe ir "poco a poco", aparte de que la insularidad "limita" las posibilidades de acudir a competiciones.

NO DESCARTA QUE UN CLUB DE LA ISLA TENGA EQUIPO DE 'E-SPORTS'

Pomerol ha dicho que la isla es una de las zonas más desarrolladas de España en 'e-sports' junto a País Vasco y Valencia, y no ha dudado de que a isla va a "liderar" este segmento en el futuro porque todo cambia a mucha velocidad y está al 5 por ciento de su capacidad.

En este aspecto, Alonso no ha descartado que algún club deportivo de la isla pueda tener su división de deportes electrónicos, como ocurre con el Valencia CF o el Baskonia. "Será muy sencillo buscar sinergias a través de Tenerife 2030", ha comentado.

El sábado habrá una jornada algo más festiva con un concurso de 'cosplay' y la retransmisión de una competición internacional, mientras que el domingo se desarrollarán los cuatro primeros partidos del año.