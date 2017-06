Ubisoft sorprende con Beyond Good and Evil 2 y presenta Mario+Rabbids: Kingdom Battle para Switch

Etiquetas

Ubisoft ha mostrado en E3 sus novedades en videojuegos, con títulos que ya se han podido ver en otras conferencias, como Assassin's Creed Origins, pero también novedades como Mario Rabbids: Kingdom Battle o Beyond Good and Evil 2.

Mario+Rabbids: Kingdom Battle es el primer título presentado en la conferencia de Ubisoft. Un título de estrategia lleno de humor que mezcla personajes de la saga Super Mario y los populares conejos. A medida que se avanza en el juego, el jugador dispondrá de más herramientas tácticas, nuevas armas y aliados. Estará disponible para Nintendo Switch en exclusiva.

La nueva entrega de Assassin's Creed lleva al jugador al mismo origen de la hermandad de los asesinos, en el Antiguo Egipto. Ya en la conferencia de Microsoft se pudo apreciar el gameplay del juego, un apartado que Ubisoft ha querido profundizar un poco más en su conferencia.

The crew 2, un título de coches que va más allá de la conducción. Carreras de coches por la ciudad y el campo; de lanchas, por el mar y los ríos; incluso por el cielo, con avionetas. Este título llegará a principios de 2018 a PC, Xbox One, Xbox One X, Ps4 y Ps4 Pro.

La conferencia ha mostrado South Park: The Fractured by Whole, pero también un título para móviles, South Park: Phone Destroyer; y el nuevo título de su franquicia de baile, Just Dance 2018.

Transference es el resultado de la unión entre Ubisoft y el actor Elijah Wood, un título de realidad virtual. Por su parte, Steep, el juego de deportes de invierno, recibirá su primera expansión en diciembre, Road to the Olympics.

Ubisoft Singapur presenta Skull & Bones, un título de piratas, un juego de estrategia de acción que permite jugar solo o con amigos, con el fin de colaborar en la lucha contra otros barcos en el mar, o lanzarse a la búsqueda de un tesoro, que también persiguen otros jugadores.

El tipo de barco importa en el juego, pues la capacidad de combate varía de uno a otro. Importante tener en cuenta el barco, pero también el escenario para planear una estrategia con la que derrotar a los enemigos, en una lucha sin cuartel. El mundo de Skull & Bones es un mundo que evoluciona, que cambia con el jugador.

De Ubisoft Toronto llega para Nintendo Switch Starlink: Battle for Atlas, un título que sigue la estala de las figuras amiibo y permite incorporar naves y armamento mediante figuras personalizables. También estará disponible para PS4 y Xbox One, en otoño de 2018.

Far Cry 5 es otro de los títulos esperados para la presente edición del E3. La compañía ha mostrado un gameplay, con el que profundizar un poco más en los detalles del juego. Y para terminar, Ubisoft ha anunciado un juego que ha tardado casi 15 años en llegar: Beyond Good and Evil 2, precuela de la primera parte, una aventura espacial, un viaje hasta System 3.