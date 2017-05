Ziganda: "Nunca he tenido prisa o necesidad imperiosa de estar aquí"

Etiquetas

El nuevo entrenador del Athletic Club, José Ángel 'Kuko' Ziganda, ha señalado en su presentación que nunca ha tenido "prisa o necesidad imperiosa" de llegar al cargo pese a los constantes rumores que había sobre la marcha de Ernesto Valverde estos años y que su nombre sonara para ocupar, como finalmente ha sido, el banquillo del primer equipo tras su paso por el filial.

"No se me ha hecho larga la espera, para nada. Siempre he dicho que pasara lo que pasara iba a ser bueno, y más en una posición tan privilegiada como ha sido y es la mía. Siempre me he sentido respetado y muy valorado. Nunca he tenido prisa o necesidad imperiosa de estar aquí. Ha llegado el momento y me siento feliz y capacitado", aseguró en rueda de prensa.

Ahora que le ha llegado esta "oportunidad maravillosa" de dirigir al primer equipo, quiere impregnarlo de unos valores que comparte. "Los que me conocen saben la ilusión que tengo por entrenar, estar día a día en el campo y encima en un club como el Athletic que lo siento y me identifico en el cien por cien de sus valores", se sinceró.

"Soy entrenador del Athletic, durante todos estos años uno no está al margen del día a día del club. Conversaciones periódicas sí que tenemos. El club sabe que me tiene para lo que quiera, y sé que el club confía en mí, pero sé y punto. ¿Hasta cuánto confía en mí? Sé que hay un entrenador que es Ernesto y hasta que no dijo que se iba, yo tenía dos planes de vacaciones. Hasta ayer", reconoció.

Sin miedo a la presión, sí reconoció que tiene una "responsabilidad" alta en este cargo. "El listón que ha puesto el equipo es porque tiene nivel, ambición, y mucho trabajo detrás. El Athletic lo conocemos, y lo primero que debe ser es un auténtico equipo, que nunca se rinde. La idea debe ser mantener ese equipo, si cabe más fuerte, mejorarlo porque 'todo lo que no mejora empeora'", comentó asegurando que este es uno de sus lemas.

"Sé lo que les puedo pedir a los jugadores, ellos saben lo que me gusta. Es una ventaja, casi todos ellos por no decir todos los que he entrenado son jóvenes que están dando nivel pero que les queda un mundo por delante con muchas posibilidades de mejorarlo más. Saben que soy pesado y que no van a tener descanso", avisó a los jugadores, que conoce bien de su paso por el Bilbao Athletic.

Precisamente Lezama, la cantera, será una piedra básica en su etapa dada la dificultad de fichar valores de fuera. "Nuestra huerta es más cercana y reducida que la de otros clubes, es más fácil tener controlados los jugadores que pueden venir. Si llegan o no depende de otras circunstancias. No hay que cerrar la puerta a nadie, tenemos que estar atentos y deseosos a cualquier oportunidad de mejorar al equipo", reconoció.

Ziganda, que señaló que se puso en su correo el mote con 'k', 'Kuko', no escondió sus preferencias de cara a la final de la Copa del Rey del sábado entre FC Barcelona y Alavés. "Estamos deseando que gane el Barcelona, pero como no depende de nosotros ojalá se dé esa circunstancia y empecemos a competir en julio", aseguró, y es que un triunfo culé les da billete para la fase previa de la Europa League al haber terminado séptimos en la tabla y el Barça estar clasificado para la 'Champions'.

"Creo que cuando vienen mal dadas hay que juntarse, creo en atacar juntos y yendo a por todo, y creo en equipos que intentan transmitir y que se crea en ellos. Me gustaría que cuando la gente vea al equipo sienta ese cosquilleo, que se entregan, que les representan como yo veo al Athletic. Tenemos que pensar en el resultado, pero nos tenemos que centrar en cómo queremos ganar y representar a la gente", apuntó sobre el estilo de juego que quiere dar a su equipo.

Por su parte, el presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, aseguró que Ziganda ya formaba parte del equipo técnico y que ahora, simplemente, ocupa un nuevo cargo de más notoriedad. "Kuko ha sido parte de esas decisiones y de ese equipo, siempre he comentado que para mí no era más importante Ernesto que Kuko, aunque solo puedes poner un entrenador en cada equipo como referente. Luego han funcionado desde 2011 con fluidez y con consenso", comentó.

"Kuko está aquí porque desde 2011 comparte una visión con nosotros, unos valores, conoce el club, se comporta con coherencia con esa visión. Se le encomienda una misión diferente pero en la misma línea. Tiene ganas, motivación, ilusión, cree en esto y gran parte de los jugadores han pasado por sus manos. Tiene todas las condiciones para mantener o mejorar lo conseguido estos años, porque ha sido parte de esa línea", celebró al respecto.