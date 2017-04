UN SEMINARIO QUE POTENCIA EL AJEDREZ COMO "HERRAMIENTA PEDAGÓGICA" VISITARÁ 13 CIUDADES

Etiquetas

El seminario internacional 'El ajedrez como herramienta pedagógica y de inclusión social' visitará 13 ciudades con el fin de atraer a personas que quieran usar esta afición para su crecimiento personal, no con fines deportivos. La iniciativa comenzará su periplo el próximo 12 de mayo en León y pasará por Madrid.El presidente de la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, Hiquíngari Carranza, destacó que "tenemos como misión llevar el ajedrez a los niños. Trabajar en la inclusión social, con niños con discapacidad, con Asperger, con síndrome de Down, con autismo. Y para poder llegar a ellos, lo primero que queremos hacer es formar un número importante de profesores, de monitores que puedan ayudarnos en esta campaña".Carranza recordó que ya se han formado en México a "12.000 profesores, en Panamá a 600, y el año pasado en un piloto en Madrid y Barcelona formamos ya a más de cuatrocientos monitores y docentes españoles". El presidente de esta fundación incidió en la figura de ajedrez educativo. "Si bien es cierto que se complementan el ajedrez educativo y el ajedrez deportivo; el primero tiene el objetivo principal de formar a través del ajedrez y de su táctica, valores intrínsecos en los niños derivados precisamente de la práctica del ajedrez", indicó. Agregó que "no buscamos hacer campeones, el objetivo principal es que, a través, del ajedrez se adquieran y desarrollen habilidades como la concentración, la memoria, la inteligencia, el pensamiento críticio, el matemático, el teórico, estrátegico, táctico".