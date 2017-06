C. VALENCIANA. EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA COLABORARÁ CON LA UNIVERSIDAD PARA BUSCAR FONDOS DE LA UE PARA AMPLIAR EL BOTÁNICO

Etiquetas

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se mostró este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ dispuesto a “colaborar” en la búsqueda de fondos de proyectos de la Unión Europea para la ampliación del Jardín Botánico de Valencia, aunque la ampliación, recordó, es “cosa de la Universitat (de València)”.“Nuestra función es ceder un solar, que mucha guerra ha dado. Estamos dispuestos a colaborar, pero tenemos muchos jardines que trabajar en la ciudad de Valencia”, ironizó Ribó, al ser preguntado por los periodistas por este asunto en el foro organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum. Sobre la posibilidad de que en el solar de la ampliación se ubiquen huertos urbanos, Ribó subrayó que esa opción “siempre ha sido una cosa provisional, mientras no se haga el jardín, si hay una asociación que quiere trabajar en esa dirección y la universidad lo considera conveniente”. Lo que no le gustaría al Ayuntamiento, señaló el alcalde, “es que ese solar se pasar muchos años durmiendo el sueño de los justos”.La implantación de huertos urbanos en solares en Valencia, “es una medida que se está planteando en la ciudad y podría ser una solución intermedia, que dependerá al final de la universidad, que es quien se tiene que encargar de su gestión”, valoró el alcalde, quien insistió no obstante que el solar de los jesuitas “tiene que acabar siendo un jardín, en el paréntesis podría utilizarse (como huerto urbano), pero eso lo tendría que ver la Universidad”.