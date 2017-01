Bibiana Fernández y Rossy de Palma recuerdan a su íntima amiga Bimba Bosé

Etiquetas

Bibiana Fernández y Rossy de Palma, íntimas amigas de la reciente fallecida Bimba Bosé, han vuelto a salir tras unos días de duelo y en esta ocasión acudieron a la fiesta organizada por una conocida marca de refrescos.

Las actrices no dudaron en condenar públicamente los mensajes ofensivos que recibió el tío de la modelo Miguel Bosé, a través de Twitter.

CHANCE: Pili y Mili hoy de fiesta.

Bibiana Fernández: Bueno, una salidita que también hay que cambiar de tercio pero bueno, la procesión va por dentro. Una no se despaga ni de las alegrías ni de las penas con esa facilidad pero la vida continúa, hay familia y amigos.

CH: Era una persona muy querida a todos los niveles.

B.F: Es una mujer que estaba en pleno apogeo de su vida, 41 años. Es una mujer que yo que he pasado por todas las edades tengo que decir que entre los 30 y los 50 he estado muy bien. Es la plenitud de una persona, tiene dos hijas muy pequeñas, June igual cuando sea mayor no la recordará tanto.

Rossy de Palma: Vamos a hablar de otra cosa.

CH: Queremos denunciar los mensajes a la familia.

Rossy: Yo prefiero pasar, hace tiempo que se tiene que erradicar todo esto.

Bibiana: Yo me niego a contestar, esa violencia se ha dado en muchos casos, con los toreros también.

Rossy: Cuando te pones a leer los comentarios de muchas noticias te quedas alucinada. Lo leo de noticias que no tienen nada que ver conmigo, otras noticias y me quedo horrorizada de la crueldad con la que se manifiestan y la poca empatía y el desapego. Es un trabajo de odiadores, tendría que estar legislado y acotado pero...

Bibiana: El odio al que más daño hace es al que lo siente. A mí sí me odias, como no lo leo no me entero, en el caso de Bimba pobrecita ya no se va a enterar.

CH: El día de los enamorados vuelves al teatro.

Bibiana: Sí, es mi cumpleaños en medio, el 13 es mi cumpleaños, lo han dejado libre pero yo me lo voy a dedicar a mí misma, lo voy a celebrar porque creo que la vida hay que celebrarla.