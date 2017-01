Etiquetas

Cantabria se ha marcado como reto incrementar un 15 por ciento el número de turistas en 2017 respecto al año anterior --en el que ya se creció un 10%-- y para ello confía en la atracción del Año Jubilar Lebaniego.

"Me autosometo a ese compromiso y a ese rigor de que el año que viene en número de turistas hayamos incrementado un 15% y si no pues es que no lo habré hecho bien", ha afirmado este domingo el consejero del área, Francisco Martín, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Para Martín, el "boca oreja es lo que mejor funciona" y considera que ello y el Año Jubilar conseguirán ese incremento.