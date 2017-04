DETIENEN A UN HONDUREÑO QUE INTRODUCÍA DE FORMA ILEGAL A COMPATRIOTAS EN ESPAÑA

Etiquetas

La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano hondureño como presunto responsable de la introducción ilegal en España de varios compatriotas.El detenido y su hermano, que aún no ha sido localizado, organizaban viajes turísticos para grupos y, una vez en España, los supuestos viajeros no regresaban a Honduras.Según informó hoy la Policía en una nota de prensa, estos dos hermanos son conocidos por las autoridades de su país por dedicarse desde hace años a organizar este tipo de viajes turísticos, por los que cobraban una media de 2.300 euros por persona.A mediados de febrero, un ciudadano, de forma anónima, advirtió a los investigadores de la llegada de un grupo de viajeros procedentes de Honduras que, a pesar de simular motivos turísticos, lo que pretendían en realidad era quedarse en España de forma irregular. Supuestamente el grupo vendría acompañado de un guía de su misma nacionalidad.El grupo salió de Honduras, hizo escala en El Salvador y Colombia hasta llegar a Barcelona. Desde esa ciudad el aparente objetivo del grupo era viajar en autobús hasta el Monasterio de Lourdes, en Francia, para visitarlo.Sin embargo, los viajeros tenían instrucciones de coger otro autobús con destino a Madrid, donde pensaban quedarse de manera irregular varios de ellos. Otros, por su parte, bajarían del vehículo en Zaragoza y ya no continuarían el viaje, permaneciendo igualmente allí de forma irregular.