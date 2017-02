La DPZ edita un DVD con once vídeos promocionales sobre sus once rutas turísticas por la provincia

Etiquetas

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha editado un DVD con once vídeos promocionales sobre sus once rutas turísticas por la provincia. Esta iniciativa se suma a la colección de guías y al nuevo mapa turístico con el que la institución está dando a conocer los atractivos de los municipios zaragozanos, en este caso con una herramienta en formato audiovisual para mostrar al visitante cada uno de esos once recorridos.