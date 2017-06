MADRID. ARANJUEZ, SEDE DEL DÍA DE LA ONCE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Etiquetas

Aranjuez será el escenario de la celebración, este domingo, 18 de junio, del Día de la ONCE de la Comunidad de Madrid, que reunirá a más de 1.000 personas, entre afiliados, trabajadores, familiares y amigos de la ONCE, su Fundación e ILUNION, que disfrutarán de un día de convivencia con los ciudadanos de Aranjuez.El saludo institucional, que tendrá lugar a las 10.30 horas en la Plaza de Toros del municipio, contará con las palabras de la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno Moreno; el director general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Jorge Jiménez de Cisneros, y por parte de la ONCE intervendrán el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Miguel López Ruiz, el delegado territorial ONCE-Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo, y la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz.Después de este acto de bienvenida, los participantes podrán visitar esta monumental villa, en los paseos guiados por los jardines y fuentes de los alrededores de Palacio, la Plaza de Parejas, la Casa de Caballeros y Oficios...; o visitar la ciudad a bordo del tren turístico. Durante toda la mañana actuará la batucada ‘Sambadún’; y los niños tendrán la oportunidad de divertirse con un equipo de monitores que realizarán con ellos juegos y ghymkhanas.Transcurrida la mañana los afiliados, trabajadores, familiares y amigos de la ONCE, su Fundación e ILUNION se dirigirán a la Finca la Ribera, situada en la entrada de Aranjuez, para disfrutar de un almuerzo de confraternización. Por la tarde, además de animación para los más pequeños, actuará el grupo musical ‘La Leyenda’, compuesto íntegramente por afiliados a la ONCE, que amenizarán la sobremesa con canciones de siempre para todos los públicos.Con el fin de compartir con los arancetanos la cultura de la ONCE, durante una semana estarán expuestas maquetas y esculturas del Museo Tiflológico de la ONCE, en la Casa Cultural Isabel de Farnesio.Además, el mismo día 18 se realizará, en la Plaza del Ayuntamiento una exhibición de la Fundación ONCE del Perro Guía para que los vecinos de Aranjuez, turistas y público en general, puedan comprobar cómo estos animales facilitan la movilidad a las personas ciegas y se convierten en una herramienta de seguridad para todas ellas.Con el Día de la ONCE, la Organización pretende dar a conocer a la sociedad la labor que desarrolla en favor de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, y de personas con otras discapacidades. Educación, empleo, cultura, ocio, deporte, accesibilidad, Nuevas Tecnologías, son algunos de los temas en los que la ONCE apoya a sus afiliados.