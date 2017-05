PP acusa a Espadas de "desmantelar" rutas turísticas, puntos de información y "no cuidar" Triana

Etiquetas

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, ha acusado al alcalde de la ciudad, Juan Espadas, de "desmantelar" las rutas turísticas por Triana creadas durante el gobierno de Juan Ignacio Zoido por el Consorcio de Turismo y los puntos de información turística del Castillo de San Jorge y del Centro de la Cerámica de Triana, "donde no se atiende a los turistas y apenas hay unos cuantos folletos con escasa información".

Tras visitar la zona del Castillo de San Jorge y el Centro de la Cerámica, junto a la portavoz adjunta, María del Mar Sánchez Estrella, y la concejal Carmen Ríos, Díaz ha destacado que "da vergüenza ajena ver como un turista llega a Triana y no existe ningún recorrido turístico por el barrio o, si existe, no lo ponen en valor porque no está anunciado en ningún sitio".

En un comunicado, ha añadido que en el Castillo de San Jorge se está "engañando" a los turistas, pues sigue señalizado como punto de información pero "ya no se atiende a los turistas, sólo se reparten algunos folletos y solo en inglés".

Al respecto, Alberto Díaz ha resaltado "la cara dura del alcalde de Espadas, que se atrevió a decir en enero de 2015 que el PP no había hecho nada en Triana y que habíamos vivido de la renta en materia turística, cuando a día de hoy se han cargado todo lo que había y han dejado al barrio fuera de la promoción e información turística".

Además, Díaz ha denunciado la "mala imagen" que asegura que ofrecen algunos de los enclaves más turísticos de Triana, como el callejón de la Inquisición, "lleno de desconchones, suciedad y orines", y el Centro de la Cerámica, "con goteras, telarañas y una cartelería cutre e impropia de un museo". Ha añadido que el centro estuvo cerrado cerca de cinco meses tras su apertura por "la mala gestión y el escaso mantenimiento del gobierno de Espadas, y también carece de calefacción por lo que los turistas no se atreven a entrar en invierno".

Por este motivo, el portavoz del PP ha destacado que Espadas ha "engañado" a los trianeros, a los que prometió hace dos años una estrategia de impulso turístico con iniciativas de apoyo a artesanos y comercios, puesta en valor de los corrales y nuevas rutas. "No es que no haya hecho nada, sino que ha eliminado lo que hizo Zoido", agrega.

Asimismo, ha añadido que "Muñoz también anunció hace unos meses un itinerario cultural y patrimonial en Triana para los turistas, ya que el barrio es el preferido para los visitantes tras el centro, pero la realidad es que a día de hoy Triana no existe y no se está vendiendo como producto cultural y turístico en Sevilla".