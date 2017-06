Etiquetas

Diez adolescentes de Miami se encuentran estos días en Madrid para estrechar lazos con los madrileños, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Madrid y Miami suscribieron hace tres años un acuerdo de hermanamiento que, además de profundizar en las relaciones culturales, económicas y de turismo, marcaba como prioridad estrechar los lazos humanos entre ambas ciudades y, en especial, entre jóvenes.

Diez adolescentes de la ciudad americana, muchos de los cuales no había salido nunca de ella, se encuentran estos días en Madrid haciendo realidad ese objetivo.

Hoy han visitado el Ayuntamiento acompañados por la directora de Infancia y Juventud, Ana Buñuel, y la subdirectora de Promoción Internacional, Almudena del Rosal. Vienen de la mano del Ayuntamiento de Miami y de 'Take stock in our children', una organización sin ánimo de lucro que, a través de la educación, quiere una salida a los jóvenes inmersos en el ciclo de pobreza.

Antes de regresar a Florida van a hacer un tramo del Camino de Santiago. El próximo año serán diez estudiantes, en ese caso, madrileños los que visiten Miami.