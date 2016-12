Una agencia marbellí lanza viajes a medida para mujeres que quieran viajar "de forma diferente"

Etiquetas

La agencia de Marbella (Málaga) 'CRIS & KIM Travel Designers', especializada en viajes a medida, ha presentado su nuevo producto 'Be woman be travel' liderado por María Villar, una viajera "incansable" que ha recorrido la mitad del planeta buscando nuevas experiencias que, a partir de ahora, quiere compartir con todas esas mujeres que estén dispuestas a viajar de una manera "diferente".

En concreto, según ha expresado Villar a Europa Press, el proyecto está dirigido a mujeres que, por distintas circunstancias, se encuentran solas, ofreciendo la agencia la posibilidad de viajar con otras mujeres, en un grupo de entre diez a 15 personas.

"Es una oportunidad para conocer gente nueva o viajar de una forma diferente, yo estoy acostumbrada a viajar sola", ha añadido al respecto Villar, que acompaña a este grupo de mujeres en cada uno de los viajes organizados. Así, ha asegurado que la viajera podrá descubrir su "divertida e intensa forma de viajar".

Este proyecto está dirigido a "mujeres independientes y aventureras con ganas de convertirse en icono de una nueva generación de viajes para mujeres que quieran descubrir el mundo desde un enfoque único y diferente". Estos viajes "de alto nivel" tendrán una duración aproximada de una semana, suponiendo un coste de entre los 3.000 y 4.000 euros.

Para el próximo año, ya cuentan con cuatro rutas programadas, una para cada trimestre. Se trata de Costa Rica, en el mes de febrero, enfocado a la aventura; de New York, en junio, siendo un viaje "urbano"; de Tanzania, en agosto, realizando un safari; y de Myanmar, en noviembre, siendo éste de ámbito cultural.

Sobre las rutas, desde la agencia planifican "todo al detalle", ofreciendo planes distintos. Así, por ejemplo, el destino de New York ofrece la posibilidad de hacer la ruta de la serie 'Sex in the city' o acudir al barrio de El Bronx para pintar un graffiti.

Por último, la agencia está trabajando en el proyecto de "los viajes solidarios", también con María Villar al frente. Así pues, a finales de año, Villar viajará hasta el Sáhara para realizar un rally en un vehículo 4x4, cruzando el desierto para entregar alimentos a las personas necesitadas.