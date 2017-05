Cinco montañeros ciegos realizarán la primera expedición adaptada docente realizada "solo" por España

Etiquetas

Un grupo de alpinistas, entre los que se encuentran cinco montañeros ciegos y con discapacidad visual grave, realizarán la primera expedición adaptada docente, que se realiza a nivel mundial, en los Alpes Escandinavos, como culminación del Curso Superior de Montañismo para ciegos y Adaptado de la Fundación UNED.

El objetivo de la expedición es que los alumnos del curso, el cual comenzó el 15 de diciembre de 2016, convivan en las mismas condiciones que se dan en cualquier campo base y se formen en las técnicas de progresión por glaciar, medidas de autoprotección y rescate -siempre dentro de la disciplina del Montañismo para Ciegos-.

La expedición está formada por ocho alumnos (siete videntes y un ciego total), dos profesores y doce voluntariados veteranos del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid (tres ciegos totales, uno con discapacidad visual y ocho guías). "La expedición se hace con gente que lleva muchos años en esto y quiere apoyar estos cursos. No vale de nada alguien formado en el manejo de la barra si luego no sabe dirigirse al compañero ciego. Tenemos la gente idónea para echarnos una mano", explicó el jefe de expedición y director docente del curso, Francisco Javier Bueno.

La práctica se desarrollará entre el 1 y el 5 de junio en los Alpes Escandinavos y culminará con la ascensión al monte Galdhopiggen, "con dificultad de glaciar" y el más alto del sistema con 2.469 metros.

Para ello, se realizarán en equipos de tres personas formados por un guía vidente y oyente (G1), un montañero ciego (B1) y un guía invidente o sordo (G2), todos ellos unidos por una barra direccional posicionada a la altura de la cadera y en la parte donde hay caída al precipicio y las órdenes las dará el G1 verbalmente y además con gestos con la barra, "por si no se pueden oír".

"ESTA PRÁCTICA DEPORTIVA SOLO SE PRACTICA Y SE DESARROLLA EN ESPAÑA"

Además, en el curso, los alumnos han recibido cuatro temarios relacionados con la organización de actividades de larga duración para grupos de montañismo para ciegos. "Los alumnos que salga de este curso, que llevan dos años formándose con nosotros, les faltarán horas de rodaje pero saldrán con la capacidad de realizar actividades para montañeros ciegos en sus propios clubes y asociaciones", apuntó el director docente.

"Esta práctica deportiva solo se practica como tal y se desarrolla en España y es algo digno de destacar. En este país, en integración en discapacidad estamos bastante avanzados, pero en lo deportivo somos la caña y en montaña somos lo únicos", destacó Bueno.

Respecto al clima que tendrán en la expedición, el jefe de esta señaló que junio "es un mes lluvioso" y en esa zona "suele nevar". "A medida que avanza junio, las condiciones mejoran, pero el parque se llena y queremos estrenarlo y tenerlo para nosotros. Lo que más tememos es la lluvia, no tanto la nieve, y la niebla", matizó.

También recordó que habrá "mucha luz e intensidad" y por ello habrá antifaces para los alumnos. "Son pocos días, pero muy intensos. Hace tres meses que no practicamos con nieve, aunque si con cuerdas", comentó. Además, los perros guías no les "acompañarán" en la expedición. "Los perros son urbanistas, de un medio urbano. Les sacas al monte y se pierden y además estarían sueltos", subrayó.

El alumno Juan Manuel Estévez agradeció la oportunidad de forma parte de esto y contribuir con su "granito de arena" a que futuros compañeros lo hagan, mientras que la voluntaria Nuria Serrano tachó de "privilegio" formar parte de algo "tan novedoso y tan pionero", recordando que todos los voluntariados hacen esta expedición porque lo que "más" les gusta es "realizar montaña adaptada".