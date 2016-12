ZOIDO APELA A UN PACTO DE ESTADO POR LA SEGURIDAD VIAL PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este miércoles que trabajará en la disminución de los accidentes de tráfico en el marco de un pacto de Estado de seguridad vial que incluya la revisión del Reglamento General de Circulación.Así lo afirmó Zoido en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde explicó las líneas estratégicas de su departamento para esta legislatura.Zoido indicó que “la seguridad vial es una tarea de todos y entre todos vamos a enfrentarnos a un drama muchas veces es evitable, pero con consecuencias siempre trágicas y a veces irreparables”. “Quiero manifestar en sede parlamentaria como ministro del Interior mi firme compromiso en la mejora de la seguridad en nuestras carreteras”, añadió.Subrayó que la reducción de personas fallecidas y heridas graves en las carreteras “ha sido una constante” en los últimos años, pero añadió que “detrás de cada cifra hay una vida truncada y una familia rota”, por lo que animó a poner en marcha “todos los esfuerzos” para reducirla.“Esos esfuerzos van a ser canalizados y englobados dentro de un pacto de Estado por la seguridad vial con vocación de continuidad, que debe dar lugar, entre otras cosas, a una revisión eficaz del Reglamento General de Circulación, contando necesariamente con todos los actores implicados en materia de seguridad vial, las administraciones públicas y la propia sociedad civil”, indicó.En este sentido, señaló que ese pacto de Estado debe dirigirse a “reducir el número de accidentes de tráfico y de las lesiones” que producen, así como a “garantizar una movilidad segura y sostenible a través de una adecuada gestión del tráfico”.El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ya afirmó el pasado 1 de diciembre, en su primer acto público al frente de la Dirección General de Tráfico (DGT) que iniciaba su andadura al frente de la Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de trabajar para alcanzar un pacto de Estado por la seguridad vial, con lo que tanto Zoido como Serrano recogen el guante lanzado por el Congreso de los Diputados, que en la última semana de noviembre aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a ello.130 KM/HPor otro lado, Zoido se estrenó el pasado 2 de diciembre en un acto público relacionado con la seguridad vial al presentar el operativo especial de la DGT con motivo del ‘macropuente’ de la Constitución y de la Inmaculada, donde, en el turno de preguntas de los periodistas, abrió la puerta a que el límite de velocidad en determinadas carreteras se incremente a 130 kilómetros por hora, algo que figura en la reforma del Reglamento General de Circulación elaborada por el anterior Gobierno y que finalmente no llegó al Consejo de Ministros.La última modificación de la ley de tráfico entró en vigor en mayo de 2014 salvo los nuevos límites de velocidad incluidos en la norma (130 km/h en algunos tramos de autopistas y autovías, y 20 km/h en las zonas residenciales), que lo harán cuando se cambie el Reglamento General de Circulación. Tráfico estuvo trabajando durante meses en la modificación del Reglamento General de Circulación, que fue remitido después del verano de 2014 al Consejo de Estado, que dictaminó que “no es favorable” a la aprobación de esa norma. La DGT estudió posteriormente estas consideraciones y volvió a remitir el borrador del Reglamento General de Circulación al Ministerio del Interior, pero el entonces titular de esa cartera, Jorge Fernández Díaz, nunca lo llevó al Consejo de Ministros. “Depende de donde sea. Hay sitios en los que 130 es una barbaridad y otros en los que a lo mejor no. Por eso digo que depende de qué en vías estamos hablando de 130 kilómetros por hora. Depende”, insistió Zoido tras presentar el operativo por el ‘macropuente’ de la Constitución y de la Inmaculada.