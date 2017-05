La DGT denuncia a más de 24.000 conductores por exceso de velocidad o no usar cinturón durante su última campaña

Etiquetas

Un total de 24.808 conductores han sido denunciados por la Dirección General de Tráfico (DGT) por infracciones como exceso de velocidad, el no uso de cinturón de seguridad y el consumo de alcohol y drogas, entre otras, durante la última campaña que la institución ha llevado a cabo del 15 al 21 de mayo, en la que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha controlado 485.559 vehículos.

En concreto, en esta campaña un total de 14.765 conductores han sido denunciados por circular a una velocidad superior a la permitida.

Igualmente, en una semana 1.441 personas han sido denunciadas por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras viajaban, mientras que otras 73 han sido denunciadas por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil.

Durante la campaña también se han realizado controles de alcoholemia y drogas a conductores que circulaban por carreteras convencionales. En siete días, 1.240 personas han dado positivo en las pruebas de alcohol (912) y drogas (328).

Asimismo, en una semana 1.174 conductores fueron denunciados por circular con vehículos con importantes deficiencias técnicas; 25 de ellos fueron inmovilizados por deficiencias técnicas que hacían imposible continuar el viaje.

Otra de las infracciones ha sido el uso del móvil o llevar auriculares durante la conducción. Así, un total de 1.023 conductores han sido denunciados, sólo en carreteras convencionales, por distracciones al volante, de las cuales 745 corresponden al uso del móvil mientras se conducía.

Por otro lado, 321 denuncias correspondieron a conductores que fueron sorprendidos realizando un adelantamiento antirreglamentario, y otros 234 por saltarse una señal de 'stop' o ceda el paso. Respecto al uso del casco, 82 personas circulaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad.

Por último, no llevar y/o no tener al día la documentación del conductor o del vehículo ha sido otro de los preceptos controlados, con 1.182 conductores denunciados por carecer o ser incorrecta la documentación relativa al vehículo. En la mayoría de los casos, los infractores no tenían pasada la ITV, mientras que otros 677 no tenían documentación relativa al conductor.