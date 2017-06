LA DGT Y FEBE RENUEVAN CUATRO AÑOS MÁS SU COMPROMISO CONTRA EL ALCOHOL AL VOLANTE

Etiquetas

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) renovaron este jueves el acuerdo de colaboración que firmaron en 2012 con el fin de promover hábitos responsables al volante y reducir el número de accidentes de tráfico asociados al consumo de bebidas con contenido alcohólico.Ambas entidades han decidido renovar el primer acuerdo por un periodo de cuatro años, en los que llevarán a cabo iniciativas para contribuir a la seguridad vial y al descenso de la siniestralidad, según informó la federación empresarial que agrupa a los productores y distribuidores de bebidas espirituosas.Entre esas actuaciones destaca el apoyo al programa 'Los Noc-Turnos' de FEBE, una apuesta por la figura del conductor alternativo basada en la actitud de responsabilidad al volante para que conduzca alguien que no ha bebido en lugar de quien sí lo ha hecho.El objetivo de 'Los Noc-Turnos' es que siempre haya al menos una persona dentro del grupo de amigos que se comprometa a no beber para poder conducir y que esa figura vaya rotando de individuo cada fin de semana. En comparación con 2000, año en que se inició la campaña del conductor alternativo, la reducción de muertes en carretera ha sido del 80%, según datos de la DGT.“Aunque en el último año han repuntado las cifras de siniestralidad, la tendencia de España sigue siendo descendente fruto de las campañas educativas y la suma de esfuerzos realizados por parte de instituciones públicas y privadas en esta materia. La renovación de nuestro acuerdo de colaboración con FEBE tiene por objetivo principal sumar esfuerzos para concienciar a la población de la erradicación del binomio alcohol-conducción", señaló Gregorio Serrano, director general de Tráfico.Por su parte, el director de FEBE, Bosco Torremocha, indicó que en la colaboración de la federación con diferentes administraciones se constata que "los jóvenes conductores siguen incrementando la responsabilidad al volante, tanto entre los propios conductores como sus acompañantes, hasta haber logrado que los accidentes producidos por el consumo de alcohol ya no sean la primera causa de siniestralidad”.El acuerdo también se centra en fomentar la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas entre los acompañantes del conductor, quienes en muchos casos pueden prevenir que éste conduzca el coche bajo los efectos del alcohol. Además, las dos instituciones firmantes elaborarán estudios para evaluar los hábitos de los conductores relacionados con el alcohol y la conducción.