La Junta alaba el cambio de actitud del Gobierno al permitirle la señalización a la Autovía del Olivar desde A-32

El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, ha alabado el cambio de actitud de la Subdelegación del Gobierno en Jaén al haber anunciado que permitirá a la Junta de Andalucía señalizar el acceso a la Autovía del Olivar en su confluencia con la A-32, lo que permitirá que los turistas que vienen a Baeza "dejen de perderse" por no tener señalizada la entrada.

"Me alegra mucho el cambio de actitud que tiene la Subdelegación con respecto a este tema de mejora de señalización de las carreteras", ha dicho Valdivielso a Europa Press, al tiempo que ha añadido que se trata de una noticia que también "alegrará profundamente" a las asociaciones de turismo, hoteles y empresarios turísticos que "llevan años pidiendo esto a la Subdelegación y que hasta la fecha no lo han conseguido".

No obstante, Valdivielso ha mostrado su "extrañeza" que la nueva subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, diga que la modificación de la señalización corresponde a la Junta de Andalucía porque "es la primera vez en la historia que se va a permitir a la Junta de Andalucía que trabaje dentro de la red de carreteras del Estado para cambiar la señalización".

Para el delegado de Fomento y Vivienda, si esto es así, como ha dicho la subdelegada del Gobierno, se trata de una noticia "más que estupenda de la que nos hacemos eco y nos ponemos manos a la obra para volver a pedir, tal y como señala la normativa vigente, la correspondiente autorización al Ministerio de Fomento".

En este sentido, ha apuntado que en la Junta, "si no tenemos ningún problema, las colocamos sobre la marcha, para que los turistas no se pierdan al llegar a Baeza", pero ha subrayado que a lo que no están dispuestos es a poner las señales, igual que ya hicieron hace cinco años y que "además de quitarlas, nos multen".

Valdivielso ha insistido en que la señalización desde la A-32 para el acceso con la Autovía del Olivar (A-316) y por tanto la conexión con Baeza y Úbeda como ciudades Patrimonio de la Humanidad es algo "muy sencillo, de lógica aplastante y a la vez de suma importancia".

Es por ello por lo que desde la Junta ya se ha licitado por 1,5 millones de euros las obras de conexión de la Autovía del Olivar, la A-316, con la A-32 y la mejora del enlace oeste de Baeza, obras que podrían comenzar el próximo mes de junio una vez que se adjudiquen entre las 35 empresas que han concurrido por esta oferta.

Lo que se plantea con esta obra es la duplicación del enlace de la A-316 con la A-32 (Linares-Albacete). El objetivo es unir ambas con una vía de alta capacidad y dar respuesta a los más de 18.000 vehículos diarios que precisan enlazar la Autovía del Olivar con la A-32. "Con este enlace aseguramos una mejora ostensible que se necesita con urgencia y que garantiza una mayor fluidez del tráfico entre estas dos infraestructuras", ha señalado Valdivielso.