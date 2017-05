MADRID. EL PSOE SE INTERESA POR EL ACCESO PEATONAL AL HOSPITAL DE VILLALBA

Etiquetas

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Ángel Gómez-Chamorro Torres, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en la que se interesa por el estado de ejecución del acceso peatonal al Hospital de Villalba.Chamorro explicó a Servimedia que el citado hospital, de gestión privada, “comenzó a construirse a finales de 2010 y se terminó en 2012, pero los recortes presupuestarios retrasaron su apertura, permaneciendo cerrado más de dos años y generando un gasto de once millones al año”. Indicó que en octubre de 2014 el citado hospital abrió sus puertas, pero “únicamente se puede acceder a él a través de vehículos o autobuses, que no funcionan los domingos, ya que no se había construido un acceso peatonal”. Informó, asimismo, de que el 22 de mayo de 2015 la Confederación Hidrográfica del Tajo autorizó al Ayuntamiento de Villalba la construcción de una pasarela peatonal sobre el arroyo de La Poveda que une el pueblo y las urbanizaciones colindantes con el hospital. El presupuesto de actuación se estimó en 400.000 euros y contemplaba un camino de medio kilómetro y una anchura de cinco metros de acera, alumbrado público, ajardinamiento y acceso directo para vehículos al aparcamiento de la urbanización La Chopera.Tras señalar que el Grupo Municipal Socialista realizó varias pregunta al respecto durante los años 2015 y 2016 que fueron respondidas con evasivas por parte del gobierno local del PP, explicó que en octubre del año pasado salió adelante por unanimidad una moción en la que se defiende la construcción del acceso peatonal, así como el paso de peatones por la M-601 y la M-608 a la altura de la rotonda del Lobo Cojo que facilitaría la llegada de los vecinos de Alpedrete. El diputado socialista explicó que quiere saber “si la Consejería de Sanidad ha hecho algo para que los vecinos que acuden al Hospital de Villalba puedan hacerlo andando sin necesidad de contar obligatoriamente con un vehículo”.