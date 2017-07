MÁS DE DOS MILLONES DE VEHÍCULOS CIRCULAN SIN LA ITV EN VIGOR

Etiquetas

Casi 2,2 millones de vehículos a motor circulan por las carreteras españolas sin la ITV en vigor, lo que supone uno de cada siete, ya que el parque móvil supera actualmente los 32 millones de vehículos. La ley prevé multas de 200 euros en los casos de ITV caducada o no haberla pasado, y de 500 euros si está denegada.En una respuesta parlamentaria al diputado popular Óscar Gamazo, a la que tuvo acceso Servimedia, el Gobierno señala que la cantidad concreta de vehículos con la ITV caducada por un plazo superior a 30 días y con seguro obligatorio asciende a 2.191.807. El Gobierno precisa que el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) contiene “información exacta” sobre el número y la tipología de vehículos que constan con la ITV caducada al menos 30 días porque se entiende que muchos cumplen ese trámite en un periodo inferior a un mes cuando deben hacerlo. Además, subraya que la existencia registral de muchos vehículos no implica necesariamente su existencia material ni tampoco acredita que todos circulen por las vías públicas, por lo que los datos más acordes a la realidad se tienen en cuenta considerando los vehículos que tienen un seguro obligatorio en vigor, de manera que casi 2,2 millones circulan sin la ITV en regla. LECTORES DE MATRÍCULA El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló el pasado mes de marzo que la DGT redoblará las campañas para detectar si los vehículos circulan sin la ITV pasada mediante lectores de matrículas situados en las carreteras, con las que advierte primero a los conductores de que no han cumplido con ese trámite obligatorio y les sanciona después en el caso de que sigan circulando sin contar con la inspección en regla y favorable. Aunque no es una medida nueva y ya viene implantándose varios años, Serrano indicó que la DGT va a “dar un paso más” al “incrementar” los controles sobre la ITV de los vehículos con lectores de matrícula mediante “campañas periódicas” que se acompañarán de mensajes en los paneles de información variable de las carreteras. En el marco de esas campañas, Serrano comentó que los conductores que no cuenten con la ITV pasada o la tengan denegada serán informados de esa situación para que cumplan con ese trámite. “La segunda comunicación no será para anunciar, advertir o recomendar, sino para sancionar”, apostilló.