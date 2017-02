El PSOE pedirá al Gobierno que mejore los accesos a las urbanizaciones de Mijas y elimine la curva de La Cala

Etiquetas

El secretario general del grupo socialista en el Congreso y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado este lunes que los socialistas presentarán iniciativas en la Cámara Baja pidiendo al Gobierno que mejore los accesos a las urbanizaciones del municipio malagueño de Mijas y elimine la curva de La Cala.

Heredia ha visitado este lunes la localidad junto a la portavoz socialista y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mijas, Fuensanta Lima; en concreto, se ha desplazado hasta el acceso de la A7 a Calahonda, uno de los "puntos conflictivos" que hay en la costa.

Así, ha adelantado que mediante estas iniciativas los socialistas van a pedir al Gobierno, en primer lugar, que durante 2017 inicie la tramitación administrativa para impulsar la mejora de los accesos desde las urbanizaciones de Mijas a la autovía A7 y, en segundo lugar, que se haga un estudio que permita terminar con uno de los principales puntos negros de tráfico que tenemos en la provincia de Málaga, la curva de La Cala de Mijas.

"Queremos el compromiso por parte del Gobierno de la nación, ahora que estamos saliendo de la crisis económica, para que en 2018 puedan comenzar obras en este sentido", ha afirmado, al tiempo que ha exigido al Ejecutivo "que busque soluciones para evitar la siniestralidad y los accidentes en una zona como Mijas con una importancia turística extraordinaria". "Si queremos apostar por el turismo tenemos que mejorar también las comunicaciones. Es una prioridad", ha advertido.

El dirigente socialista ha criticado que "Rajoy ha marginado a Mijas desde que está en Moncloa". "No se ha hecho absolutamente nada. No se ha invertido nada. No se ha impulsado un solo proyecto", ha lamentado.

En este punto, Heredia se ha referido al problema de las incorporaciones desde las urbanizaciones a la autovía A7, unos accesos de apenas cuatro o cinco metros donde los coches pasan de estar parados a entrar en una autovía en la que otros vehículos circulan a 100 y 120 kilómetros hora.

"Provoca un riesgo tremendo y la posibilidad de accidente. Estamos ante un punto negro de tráfico. En la zona interurbana de Mijas en 2014 ha habido dos víctimas mortales y en 2015 hubo otras dos víctimas mortales. Es una zona peligrosa a la que hay que buscarle una solución. Pasa por mejorar el acceso de numerosas urbanizaciones que tienen un peligro enorme a la hora de entrar y salir de esta autovía", ha expuesto Heredia, que ha citado las urbanizaciones en el caso de Mijas como las de Calahonda, Jarales, Riviera del Sol, Miraflores, Torrenueva o Jardín Botánico.

Por otro lado, Heredia se ha referido a otro de "los puntos negros" que hay en la autovía a su paso por el municipio, la conocida como la curva de La Cala, con un ángulo de casi 90 grados y donde son habituales los accidentes. "Supone un riesgo tremendo para circulación", ha asegurado.

Por ahora, ha continuado, las medidas que se han puesto en marcha como la señalización en cartelería y en iluminación especial de tramo peligroso o el descenso en la velocidad "no ha servido para acabar con este punto negro". Por ello, ha pedido la actuación del Gobierno para eliminar este punto.

"Estamos hablando de seguridad vial. Por primera vez en 13 años consecutivos en 2016 se ha roto la tendencia se reducir el número de víctimas de tráfico en las carreteras nacionales españolas. En 2016 se ha incrementado de forma sustancial y hay que evitar que eso suceda y para ello es necesario un compromiso por parte del Gobierno de eliminar progresivamente puntos negros de tráfico y mejorar accesos, asfaltado, entre otros", ha explicado Heredia.

El dirigente socialista ha criticado también que en 2016 Fomento solo puso en servicio 14 kilómetros de nuevas carreteras en todo el país. "Ahí comienza y termina la gestión de Rajoy. Sólo 14 kilómetros de nuevas carreteras en la provincia de Burgos y en la provincia de A Coruña. Un 95 por ciento menos que en 2015", ha criticado. "Sabemos que ha habido una crisis económica importante pero también sabemos que es necesario mejorar las comunicaciones en nuestro país y sobre todo mejorar la seguridad vial", ha concluido.

28 PUNTOS

Por su parte, Lima ha recordado que desde La Cala de Mijas hasta Málaga hay 28 puntos negros donde se concentra el mayor número de accidentes "y es por eso que queremos demandar al Estado que de una vez por todas invierta en mejoras en las entradas y salidas de todas las urbanizaciones, porque son muchas y muy peligrosas".

De igual modo, ha pedido también al Gobierno que la señalización, la iluminación y actúe sobre la curva de La Cala y el tramo de la zona de la Butibamba. "Es necesario que el Estado vele por la seguridad de los ciudadanos. Somos un municipio que se dedica primordialmente al sector turístico y tenemos que darle también esa pauta de seguridad a los turistas que nos visitan", ha asegurado.