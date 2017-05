Restringido el paso de vehículos en el Parc Natural de LLevant para evitar que estacionen en el camino

Etiquetas

La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha decidido restringir el paso de vehículos más allá del aparcamiento del Parc Natural de Llevant para evitar que los visitantes estacionen en el camino dificultando el acceso de los equipos de emergencias.

Según ha explicado la Conselleria en un comunicado, se ha decidido señalizar con cadenas bajas la prohibición de circular, de manera temporal y solo en días de gran afluencia, hasta que se busque una solución más integrada en el paisaje.

Estas cadenas no impiden el paso de los peatones, las bicicletas ni las personas con discapacidad. No obstante, el Parque no está adaptado y, por ello, desde el Govern prevén empezar este año las tareas de adaptación de los accesos.

Asimismo, para evitar aglomeraciones y atascos, la zona del aparcamiento se ha empezado a reordenar para dejar libre el camino para peatones y, al mismo tiempo, poder dar cabida a cerca de 70 vehículos.