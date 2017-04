VIERNES SANTO CON ATASCOS KILOMÉTRICOS EN CATALUÑA Y MADRID HACIA ZONAS DE COSTA

Etiquetas

- La AP-7 es la carretera más congestionada, con 50 kilómetros de retenciones en seis tramos. Varias carreteras de Cataluña y de Madrid registaban retenciones kilométricas a las 13.00 horas de este Viernes Santo, en su mayoría en dirección a zonas de costa, y también se acumularon atascos en vías de Alicante, Segovia y Valencia. La carretera con más dificultades era la AP-7, con cerca de 50 kilómetros de tráfico lento repartidos en seis tramos de Barcelona, Girona y Tarragona.Según los datos del estado de las carreteras de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Servimedia, la mayoría de las carreteras afectadas por las complicaciones circulatorias se concentraban en Cataluña, que inicia hoy su segundo día de la segunda operación salida de la Semana Santa porque en esa comunidad no fue festivo este jueves.En Barcelona, las principales dificultades estaban en varios tramos de la AP-7, concretamente a la altura de La Roca del Vallés hacia Girona (13 kilómetros) y, en sentido sur, en Villafranca del Penedés (10), Martorell (10) y Castellbisball (ocho). También había tráfico lento en la N-II en Tordera hacia Girona (ocho), la B-10 hacia el nudo de Llobregat (seis), la C-15 en Santa Fe del Penedés (cuatro) y en Vallbona D’Anoia (cuatro) hacia el sur, la C-16 en Berga en dirección a Bagá (seis), la C-17 en Seva hacia Vic (cinco), la C-31 en Gavá hacia Castelldefels (ocho), la C-32 en Mataró (cuatro) y en Vilassar de Mar (tres) hacia Mataró, la GI-512 en Tordera hacia la GI-600 (tres) y la GI-600 en Tordera hacia Blanes (cuatro).En Girona, el tráfico no era fluido en la AP-7 en Maçanet de la Selva hacia Girona (siete kilómetros), la N-II en Figueres hacia Francia (cinco), la C-17 en Ripoll hacia el norte (tres), la C-35 en Llagostera en dirección a la C-65 (cuatro), la C-37 en La Vall d’en Bas hacia Olot (cinco) y la C-65 en Santa Cristina d’Aro hacia el este (10).En Lleida, las retenciones se concentraban en la N-145 en Les Valls de Valira hacia Andorra (ocho) y la C-14 en Organyà hacia el norte (uno), y en Tarragona, en la AP-7 en Altafulla hacia el sur (2,5) y en la N-340 en El Vendrell hacia la capital tarraconense (cinco).Por otro lado, el tráfico también se complicó en algunas salidas de Madrid, como la M-50 en Las Rozas hacia la A-6 (5,4 kilómetros), la A-1 en San Sebastián de los Reyes en dirección a Burgos (nueve), la A-5 en Móstoles hacia Badajoz (siete), la A-6 en Las Rozas (tres) y Torrelodones (nueve) hacia A Coruña, y la M-601 en Navacerrada hacia Segovia (siete).Otras provincias afectadas por las retenciones eran Alicante (cinco kilómetros en la N-338 en El Altet hacia la N-332 y tres en la A-70 en Alicante hacia Murcia), Segovia (4,5 kilómetros en la N-VI en El Espinar hacia A Coruña) y Valencia (cinco kilómetros en la CV-500 en El Saler hacia Cullera).QUINCE MUERTOS Por otro lado, un total de 15 personas han perdido la vida en 15 accidentes mortales en las carreteras españolas desde las 15.00 horas del pasado viernes hasta la pasada medianoche, en el marco del dispositivo especial de la DGT con motivo de la Semana Santa. Fuentes de la DGT informaron este viernes a Servimedia de que el día más trágico fue este jueves, con cinco fallecidos, seguido del domingo (cuatro), el sábado (tres) y el viernes, el martes y el miércoles (uno), mientras que el lunes no hubo ningún accidente mortal. Este Jueves Santo registró la mayor cantidad de víctimas mortales en lo que va de Semana Santa, en un día complicado por la mañana en las carreteras, ya que se llegaron a registrar atascos en vías de 22 provincias, tanto en las salidas de Madrid como en provincias del interior y en zonas próximas a las costas.