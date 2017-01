Trump defiende la necesidad de "fronteras fuertes y controles extremos"

Etiquetas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este domingo la necesidad de tener unas "fronteras fuertes y controles extremos" en referencia a la orden ejecutiva firmada el pasado viernes por la que veta la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"Nuestro país necesita AHORA (sic) fronteras fuertes y controles extremos. Miren lo que está pasando por toda Europa y en el mundo. ¡Es un lío terrible!", ha señalado a través de un mensaje en su cuenta personal en Twitter, @realDonaldTrump.

El mensaje ha sido retuiteado a través de la cuenta oficial del presidente, @POTUS, pero otros dos en los que arremete contra la prensa y denuncia la muerte de cristianos en Oriente Próximo, han quedado exclusivamente para su cuenta personal.

"Han ejecutado en gran número a cristianos de Oriente Próximo. No podemos permitir que continúe este horror", ha señalado en referencia a la supuesta persecución de cristianos.

En cuanto a la prensa, se ha centrado en el periódico 'The New York Times'. "¡Alguien con aptitud y convicciones debería comprar el fracasado y mentiroso 'The New York Times' para gestionarlo correctamente o dejar que se pierda con dignidad!", ha argumentado.