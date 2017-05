CEAPA REITERA SU PETICIÓN DE RETIRAR EL PANGA DE LOS COMEDORES ESCOLARES

Etiquetas

- Pese a la campaña de imagen puesta en marcha por los importadores. La Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa) reiteró este viernes su rechazo a la comercialización de panga y a su uso en los comedores escolares, y criticó la campaña en defensa de este pescado puesta en marcha por las empresas importadoras y por el Gobierno de Vietnam.Según indicó Ceapa en una rueda de prensa, “el panga contiene restos de conservantes, antibióticos, pesticidas, herbicidas y policlorobifenilos o bifenilos policlorados”.Asimismo, rechaza que se diga "que estemos tranquilos porque no es mucha cantidad” y tampoco le sirve a Ceapa el argumento de que el río Mekong (donde se cría este pez) “está relativamente limpio en comparación con sus pares europeos", ya que “en España no consumimos pescados criados en ríos ‘relativamente limpios’”.Sobre la afirmación de que el panga “tiene un sabor neutro similar a las buenas aves de corral”, Ceapa manifestó que esto oculta “su contenido casi inexistente de omega 3 y cantidades ridículas de nutrientes, en comparación con los pescados tradicionalmente consumidos en nuestro país, que sí tienen sabor, al igual que las buenas aves de corral”. “Si no sabe a nada, es que no tiene sustancia”, resaltó Ceapa.A su juicio, “la información que da forma a la campaña no solo es imposible que nos tranquilice, sino que demuestra que llevamos razón”.Por ello, agregó la confederación, “rechazamos la comercialización del panga, exigimos su prohibición completa para que no pueda ser usado en los comedores escolares y recomendamos a las familias que lo retiren de su cesta de la compra”.