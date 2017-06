De la Serna aboga por mensajes "claros" sobre la unidad de España y no términos que ni los propios socialistas entienden

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha abogado por mensajes "claros" y "concisos" sobre la unidad de España frente a términos que ni muchos socialistas entienden como "plurinacional".

De la Serna, quien ha participado en la jornada 'Escenarios Políticos' que ha organizado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) el diario El Norte de Castilla, se ha expresado así en referencia al reconocimiento por parte del PSOE de que España es un Estado "plurinacional", algo que también contempla Podemos.

El ministro ha afirmado que no sabe lo que es eso y no lo entiende muy bien e incluso cree que muchos socialistas tampoco entienden el término y ha abogado por un concepto como Estado, como país, "muy claro" de "unidad" y soberanía nacional.

De hecho, ha recordado que a lo largo del debate de la moción de censura impulsada por Podemos se planteó a su líder, Pablo Iglesias, la cuestión de si sobre la independencia de Cataluña no debería opinar el resto del país y ha incidido en que ya de por sí no contestar no es algo bueno.

"Lo mejor que se puede hacer", ha agregado, es trasladar posiciones "claras, concisas", y ha aseverado que el término "plurinacional" se aleja mucho de lo que es una "posición clara".