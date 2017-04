Etiquetas

El CPA Maçanet se ha colgado la medalla de bronce en la categoría de Grupos-Show Pequeños del Campeonato de Europa de Grupos-Show y Precisión, que se celebra en el pabellón Vendéspace (Francia).

Las catalanas, con su 'Try Again?', consiguieron la tercera mejor nota de la tarde. Además, el CPA Ripollet consiguió la quinta plaza con su actuación 'Do you get me?', y el CPA Tona la sexta con 'Infamy'.