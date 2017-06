El primer ministro francés no ve "ninguna razón" para que Ferrand dimita

Etiquetas

El primer ministro de Francia, Édouard Philippe, ha afirmado que no ve "ninguna razón" para que dimita el rsponsable de Cohesión Territorial, Richard Ferrand, a pesar de que la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer si hubo irregularidades en la venta de un inmueble en 2010.

Ferrand será investigado porque en 2010, cuando él era director general de Mutuas de la región de Bretaña, su pareja alquiló y compró a esta institución unos apartamentos. El ministro defiende la legalidad de esa operación, puesta en entredicho desde algunos sectores por considerar que podría ser una práctica de nepotismo.

"La aperturade una investigación preliminar no cambia nada en la posición que yo mismo he expresado públicamente: mientras no haya imputación, no hay ninguna razón para pedir a Richard Ferrand que abandone el Gobierno", ha dicho el primer ministro a los periodistas en Montereau-Fault-Yonne, en la región de Isla de Francia, según la cadena BFM TV.

Una encuesta publicada el miércoles por el centro demoscópico Harris puso de manifiesto que el 70 por ciento de los franceses creen que Ferrand debería dimitir como ministro por su gestión cuando era director general de Mutuas de Bretaña.