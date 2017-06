Barcelona reunirá por primera vez a creadores de la impresión 3D

Etiquetas

El pabellón de Italia del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona reunirá del 17 al 18 de junio a creadores de la impresión 3D en el marco de la primera Barcelona Maker Faire, que aglutinará a usuarios finales de las impresoras 3D desde inventores, creadores e ingenieros.

En un comunicado este miércoles, Fira de Barcelona ha explicado que el evento estará organizado por Sonar+D, IAAC Fab Lab Barcelona y Soko Tech, además de la colaboración de IN(3D)USTRY From Needs to Solutions, el Ayuntamiento de Barcelona, la Obra Social La Caixa y la revista 'Make'.

La colaboración de In(3D)ustry From Needs to Solutions, el salón de Fira de Barcelona cuya segunda edición tendrá lugar del 3 al 5 de octubre en el recinto de Gran Via, en la organización del primer Barcelona Maker Faire responde "al compromiso del uso de la fabricación aditiva y avanzada tanto en el ámbito industrial como en el del usuario final", según su director Miquel Serrano.

Serrano ha añadido que desde In(3D)ustry From Needs to Solutions pretende "contribuir a la creación de una comunidad de usuarios", motivo por el que en la primera edición, celebrada en 2016, cuenta con un espacio propio para el movimiento maker.

Con el objetivo de acercar la fabricación aditiva y avanzada a todos los sectores industriales, la próxima edición de In(3D)ustry From Needs to Solutions tendrá lugar en la Barcelona Industry Week, formada por Expoquimia, dedicado a la industria química; Eurosurfas, salón del tratamiento de superficies; Equiplast, certamen destinado al sector de los plásticos, e IoT Solutions World Congress, evento ferial sobre el internet industrial.