Allegri: "Espero que este sea nuestro año para ganar la Champions"

El entrenador de la Juventus de Turín, Massimiliano Allegri, se mostró "muy feliz" tras clasificarse para la final de la Liga de Campeones después de eliminar al Mónaco en semifinales y deseó que este 2017 sea su año para conquistar el máximo título europeo tras la derrota en la final de 2015.

"Me alegro mucho por los chicos, ellos lograron el pase a la final, pero a partir de mañana tenemos que enfocarnos de nuevo y seguir luchando en el campeonato italiano", declaró el técnico, consciente de que tienen mucho cerca el título en la Serie A.

"No necesito ni quiero crédito por nada", dijo al ser preguntado por su valía como técnico. "Este es mi trabajo y es lo que debo hacer. A mí me gusta entrenar, no me genera estrés. Yo cuando quiero relajarme me pongo a entrenar. Es lo que hago lo que más me gusta", espetó.

"Lo que me interesa son los resultados y la calidad de mis jugadores", añadió el técnico de la Juve, que ha perdido las cuatro últimas finales de Champions que ha disputado. "Estamos en la final y tenemos que intentar ganar. Espero que este año sea nuestro año para ganar la Champions".

"Creo que tenemos grandes posibilidades de ganar la Liga de Campeones", declaró. "Tenemos que estar concentrados en todos los frentes: Liga, Liga de Campeones y Copa de Italia", sentenció el técnico de la 'Vecchia Signora', que podría conseguir el triplete esta temporada.